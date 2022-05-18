Sẽ không có gì đáng bàn khi người phụ nữ xuất hiện cùng hai sao nam có ngoại hình khá giống với cựu mẫu Trang Trần . Nhiều người thắc mắc, Xuân Bắc không ngại ồn ào năm xưa giữa vợ với Trang Trần, nên vẫn thoải mái chụp ảnh. Thậm chí một quen còn nhắn tin riêng cho bà xã danh hài, bảo cô khi anh về cần nhắc nhở đi tắm ngay.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đăng tải ảnh bên Đàm Vĩnh Hưng cùng một người đồng nghiệp nữ. Được biết, họ xuất hiện trong chương trình "Tôn vinh nhà thơ Hữu Thỉnh".

Để tránh hiểu nhầm, vợ Xuân Bắc còn đăng đoạn chụp màn hình này lên trang cá nhân và viết: "Tự nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra... Không thị phi đời không nể".

"Anh về, chị nhớ bảo anh tắm kỹ, chứ sặc mùi mắm tôm", một người nhắn với vợ Xuân Bắc . Ngay lập tức, Hồng Nhung đáp lại: "Không phải con mt đâu", mà nhân vật nữ trong ảnh là đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, con nhà thơ Hữu Thỉnh.

Vợ Xuân Bắc đã nhanh chóng lên tiếng khi chồng được cho là chụp với kẻ thù "không đội trời chung". Cô cho biết, người phụ nữ trên là con gái của nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh: FBNV

Hiềm khích giữa cựu người mẫu Trang Trần và vợ Xuân Bắc - Hồng Nhung xảy ra vào năm 2017. Thời điểm đó, dư luận từng được phen xôn xao khi vợ nghệ sĩ Xuân Bắc công khai một nghệ sĩ gạo cội chèn ép trong công việc. Sau chia sẻ này, Trang Trần còn thẳng thắn chỉ trích cô hồ đồ. Cả hai nhanh chóng rơi vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội.

Đến năm 2021, khi cuộc "đấu đá" qua lại giữa Trang Trần và bà chủ Đại Nam đang căng như dây đàn, thì bà xã Xuân Bắc cũng bất ngờ xuất hiện giữa drama này. Hồng Nhung cũng được cho là có những lời lẽ thách thức gửi tới Trang Trần.

Theo đó, trên trang cá nhân, chị Hồng Nhung chia sẻ lại những bài viết nói về ồn ào Trang Trần và bà Phương Hằng kèm chia sẻ: "Em mà gặp ngoài đường là em cũng táng con này. Láo với em 3 năm trước chưa tính".

Vừa nghe được lời khiêu khích của vợ Xuân Bắc, Trang Trần công khai đáp trả luôn: "Nghe nói chị vợ anh danh hài muốn táng em hả? Học diễn viên không ai mời đóng phim nên học đóng hài trên mạng hả chị? Sang lên nhé".

Hay mới đây, khi việc vợ Xuân Bắc gây bão với màn dạy con cực gắt, Trang Trần là một trong những người lên tiếng chỉ trích, không đồng tình với cách giáo dục này.

Mối thâm thù giữa vợ Xuân Bắc và cựu mẫu Trang Trần kéo dài trong nhiều năm qua. Ảnh: Internet

Sau 4 năm kể từ ngày đầu "chạm trán", những tưởng cuộc khẩu chiến giữa Trang Trần và chị Nhung đã đi vào quên lãng thì drama này lại kéo dài khi cả hai hiện tại không ngừng "đá xoáy" nhau trên MXH.