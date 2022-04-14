Sau ồn ào 'bêu xấu' con trên MXH, vợ Xuân Bắc hé lộ hành động đáng chú ý của Bi Béo trong ngày sinh nhật mẹ

Hành động này đã gây ra 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Người đồng tình, chia sẻ với sự giận dữ của cô nhưng nhiều người lại cho rằng, bà xã Xuân Bắc đang giận quá mất khôn sẽ khiến trẻ xấu hổ, ảnh hưởng đến tâm lý.

Vừa qua, dân tình không khỏi dậy sóng tranh cãi khi vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải dòng trạng thái cảnh báo các vị phụ huynh nên kiểm tra mạng xã hội của con. Đáng chú ý hơn hết, chị còn bày tỏ bức xúc rằng đã đập nát hai chiếc điện thoại của con sau khi phát hiện những tin nhắn, hình ảnh nhạy cảm.

Sau vụ việc ồn ào, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Xuân Bắc có đăng tải bài viết nhắc đến con trai. Cụ thể, nhân ngày sinh nhật của mình, chị nhận được niềm vui bất ngờ là lời chúc mừng từ con trai. Bà xã Xuân Bắc bày tỏ: "Đúng 12 giờ, ông Bi đang nằm dưới sàn hô to: Chúc mừng sinh nhật mẹ nhé. Thế là đủ. Yêu thương Bi rất nhiều".

Động thái này cho thấy tình hình hiện tại của Bi Béo vẫn vui vẻ, lạc quan sau khi bị mẹ "bêu xấu" trên mạng xã hội. Trước đó, giữa ồn ào nổ ra, vợ Xuân Bắc không khóa trang cá nhân và cho biết mình có phương pháp dạy con riêng và trên hết là chị luôn yêu thương, theo sát sự phát triển của các bé.

Nhân ngày sinh nhật của mình, bà xã Xuân Bắc nhận được niềm vui bất ngờ là lời chúc từ con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía nghệ sĩ Xuân Bắc cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trao đổi với Tiền Phong, nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi nghĩ gia đình phải tự ngồi kiểm điểm với nhau. Vợ tôi là người mẹ trách nhiệm như mọi bà mẹ khác, đều mong những điều tốt đẹp cho chồng cho con, tuy nhiên hành động bảo vệ gia đình, bảo vệ con có thể nhất thời chưa chính xác, như vậy cần phải điều chỉnh.

Bản thân tôi cũng không phải lúc nào cũng có hành vi cử chỉ đúng đắn. Tôi không dám nhận mình là một ông bố mẫu mực, nhưng tôi dám tự hào tôi đang nỗ lực hết từng ngày từng giờ cho gia đình của mình. Bất kì một ông bố bà mẹ nào cũng có thể mắc sai lầm trong dạy bảo con cái".