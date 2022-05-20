Hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hưng và Tiến Linh sau khi ĐT U23 Việt Nam vừa vào chung kết Seagames 31, khiến CĐM không khỏi xôn xao

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ liên quan đến cầu thủ Tiến Linh khiến cho dân tình không khỏi thích thú, trầm trồ.

Vừa qua, vào tối ngày 19/5, ĐT U23 Việt Nam đã vinh dự dành chiến thắng nghẹt thở trước Đội tuyển Malaysia với kết quả 'sát nút' 1-0 trong hiệp phụ, để có mặt tiến thẳng vào chung kết SEA Games 31 tranh tài với ĐT U23 Thái Lan. Có thể thấy người hùng của trận đấu vẫn là một cái tên quen thuộc với người hâm mộ, đó là cầu thủ Tiến Linh khi anh chính thức là người lập công mang lại chiến thắng, thành tích vẻ vang cho ĐT Việt Nam. Cũng như thường lệ sau mội trận bóng chiến thắng, MXH Việt lại được phen ăn mừng, 'quẩy tới nóc' trước tin vui này và các sao Việt không phải là ngoại lệ.

Mới đây, hòa chung trong không khi chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình những hình ảnh chụp chung với cầu thủ Tiến Linh cùng hình ảnh đã từng 'đi bão' cực kỳ máu lửa, dữ dội trong quá khứ. Bài đăng về chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam vào tối ngày 19/5 trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình Nam ca sĩ còn chia sẻ một cách đầy háo hức: "Vui quá đi!. Cảm ơn Tiến Linh. Hết giờ giùm cái!! Đau tim".

Hình ảnh chụp cùng với người hùng của ĐT U23 Việt Nam với khoảnh khắc 'đi bão' đầy thú vị, trong ảnh nam ca sĩ đứng lên cả nóc ô tô, ngay lập tức bài đăng này đã nhận được được 15.000 lượt thích chỉ sau 1 giờ đăng tải và hàng nghìn lượt bình luận, tương tác khác của nhiều khán giả. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc 'đi bão' đầy thú vị của mình. - Ảnh chụp màn hình Được biết, bức ảnh Mr. Đàm chụp cùng với cầu thủ Tiến Linh là vào đêm livestream thứ 4 "Cảm ơn lực lượng trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19" diễn ra vào tối 29/8/2020. Sự kiện này đã đấu giá chiếc áo của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh có chữ ký của đồng đội để quyên góp gây quỹ hỗ trợ máy thở và thiết bị y tế - Cám ơn lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trong sự kiện ngày hôm đó, cầu thủ Tiến Linh đã được Đàm Vĩnh Hưng mời làm khách mời đặc biệt. Mr. Đàm chụp cùng cầu thủ Tiến Linh trong đêm livestream "Cảm ơn lực lượng trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19" diễn ra tối 29/8/2020. - Ảnh: Internet Chính vì vậy mà trong dịp Tiến Linh có cơ hội được lập chiến công cho ĐT U23 Việt Nam, có thể nói việc Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại hình ảnh như thế này càng thêm phần ý nghĩa.

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