Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ 'tiết lộ' tình trạng sức khỏe hiện tại, bác sĩ khuyên 'không' được 'vận động mạnh' sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh sân khấu mới nhất kèm caption chia sẻ lời khuyên của bác sĩ về tình trạng hiện tại của nam ca sĩ.

Theo đó, dân tình không khỏi " bật ngửa" khi ‘ông hoàng nhạc Việt’ tiết lộ nỗi lo lắng "thầm kín" của mình là bị "lệch", "mướp" vòng 1 nếu nhảy nhiều. Do đó, anh tự tiết chế không dám nhảy mạnh khi biểu diễn.

Tuy nhiên, qua những bức hình mà nam ca sĩ đăng tải, có thể thấy anh vẫn cháy hết mình trên sân khấu, thần thái tự tin, nhiệt huyết cùng sự chỉn chu trong ngoại hình, trang phục khiến ai nấy đều lập tức bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Đại ca bữa nay bảnh quá. Quan trọng là thần thái, xem anh diễn là thấy bùng nổ rồi.

-Vẫn đẹp và trẻ trung như trai mười tám đó anh. Hậu trường sân khấu đẹp dáng ngon cành đào, chuẩn siêu mẫu Nam Đàm Vĩnh Hưng ạ.

-Bộ đồ trắng làm em lo lắng quá. Xem clip chắc phải tiếp oxy vì sự nóng bỏng này.

-Idol em mãi mặn, xệ mướp em vẫn yêu.

-Màu trắng đích thị màu của đại ca. Nhìn anh như phát sáng trên sân khấu vậy, đỉnh lắm ạ.

Được biết, sau 2 năm ồn ào scandal từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng đã trở lại sân khấu và ra mắt MV Anh lo cho em hết. Mr Đàm “chơi lớn” khi đầu tư, tổ chức sân khấu như một liveshow âm nhạc hoành tráng và khán phòng với cả trăm bàn tiệc. Ca khúc “Anh lo cho em hết” do ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy hòa âm, được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư - Neko Lê. MV có sự góp mặt đọc rap của Ricky Star và diễn xuất cùng hot TikToker CiiN, ca sĩ Vũ Hà, diễn viên Hoàng Trung.

Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV ca nhạc mới - Ảnh: Internet

Sau loạt sân khấu hoàng tráng, Đàm Vĩnh Hưng hứa hẹn sẽ còn có rất nhiều hoạt động cũng như dự án nghệ thuật đáng mong chờ trong thời gian tới. Nam ca sĩ nhiệt tình, hăng say đáp lại tình cảm và sự tin yêu của khán giả sau khoảng thời gian ngập trong scandal.