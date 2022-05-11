Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra?

Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng dành cho người đặc biệt của mình khiến netizen vừa tò mò, vừa mừng thay cho thần tượng.

Là một trong những nam nghệ sĩ đời đầu tại showbiz có sức hút rất lớn tại Việt Nam, nên câu chuyện xoay quanh về chuyện tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận nhiều sự quan tâm từ netizen. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình giọng ca sinh năm 1971 đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng khi liên tục thể hiện tình cảm của mình bằng câu nói ''anh yêu em nhiều lắm'' dành cho một người đặc biệt.

Bài đăng của Mr.Đàm trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết khi nào cưới sẽ thông báo đến người hâm mộ - Ảnh: chụp màn hình Bài viết nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ, một phần là chúc mừng cho nam ca sĩ cuối cùng cũng đã có một bóng hồng bên cạnh, phần vì tò mò muốn biết danh tính đó là ai. Thậm chí khi được hỏi “Em nào mà bí mật thế anh? Có thể bật mí được không nè”, Đàm Vĩnh Hưng đã trả lời: “Khi nào cưới sẽ thông báo” khiến nhiều người dần dần về 1 đám cưới sắp diễn ra. Thật ra nam ca sĩ đã úp mở việc mình có người yêu từ rất lâu trước đó, còn nhớ trong buổi livestream trên trang cá nhân vào 20/2/2021, giọng ca ''Vì Anh Là Soái Ca'' cho biết bản thân đã có người yêu. Cụ thể, anh tâm sự:

Trước đó trong buổi livestream trên FB vào ngày 20/2/2021 Mr.Đàm đã công khai việc có bạn gái với netizen - Ảnh: Internet “Tôi cũng có niềm vui trọn vẹn của riêng mình rồi. Tôi hiện rất vui và hạnh phúc, không thể nào đòi hỏi, mong muốn em ấy phải thế này thế kia. Mỗi người có quyền lựa chọn chứ, yêu một ai đó thì người ta phải có quyền lựa chọn. Tình yêu đó sẽ ở đó mãi mãi, nằm ở vị trí tình cảm thân thương, của những người bạn bè thân thiết, luôn yêu thương, hỗ trợ và bảo vệ nhau… Tôi đang có niềm vui của mình. Người yêu của tôi trẻ lắm. Mọi người yên tâm đi nha”. Có thể thấy sau lùm xùm với ''sao kê'' với CEO Phương Hằng, cuộc sống, sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng đang ngày càng được cải thiện thấy rõ.

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Ngô Thắng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận phản ứng cực gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-khai-anh-yeu-em-ngay-tren-mxh-danh-cho-1-nguoi-dac-biet-dam-vinh-hung-khien-fan-ruc-rich-to-mo-nguoi-ay-la-ai-mot-sieu-dam-cuoi-sap-sua-duoc-dien-ra-467961.html