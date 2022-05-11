Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra?

Hậu trường 11/05/2022 16:22

Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng dành cho người đặc biệt của mình khiến netizen vừa tò mò, vừa mừng thay cho thần tượng.

Là một trong những nam nghệ sĩ đời đầu tại showbiz có sức hút rất lớn tại Việt Nam, nên câu chuyện xoay quanh về chuyện tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận nhiều sự quan tâm từ netizen.

Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra? - Ảnh 1
Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra? - Ảnh 2
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình giọng ca sinh năm 1971 đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng khi liên tục thể hiện tình cảm của mình bằng câu nói ''anh yêu em nhiều lắm'' dành cho một người đặc biệt. 

Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra? - Ảnh 3
Bài đăng của Mr.Đàm trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra? - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết khi nào cưới sẽ thông báo đến người hâm mộ - Ảnh: chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía người hâm mộ, một phần là chúc mừng cho nam ca sĩ cuối cùng cũng đã có một bóng hồng bên cạnh, phần vì tò mò muốn biết danh tính đó là ai. Thậm chí khi được hỏi “Em nào mà bí mật thế anh? Có thể bật mí được không nè”, Đàm Vĩnh Hưng đã trả lời: “Khi nào cưới sẽ thông báo” khiến nhiều người dần dần về 1 đám cưới sắp diễn ra.

Thật ra nam ca sĩ đã úp mở việc mình có người yêu từ rất lâu trước đó, còn nhớ trong buổi livestream trên trang cá nhân vào 20/2/2021, giọng ca ''Vì Anh Là Soái Ca'' cho biết bản thân đã có người yêu. Cụ thể, anh tâm sự: 

Công khai 'anh yêu em' ngay trên MXH dành cho 1 người đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan rục rịch tò mò người ấy là ai: Một siêu đám cưới sắp sửa được diễn ra? - Ảnh 5
Trước đó trong buổi livestream trên FB vào ngày 20/2/2021 Mr.Đàm đã công khai việc có bạn gái với netizen - Ảnh: Internet

“Tôi cũng có niềm vui trọn vẹn của riêng mình rồi. Tôi hiện rất vui và hạnh phúc, không thể nào đòi hỏi, mong muốn em ấy phải thế này thế kia. Mỗi người có quyền lựa chọn chứ, yêu một ai đó thì người ta phải có quyền lựa chọn. Tình yêu đó sẽ ở đó mãi mãi, nằm ở vị trí tình cảm thân thương, của những người bạn bè thân thiết, luôn yêu thương, hỗ trợ và bảo vệ nhau… Tôi đang có niềm vui của mình. Người yêu của tôi trẻ lắm. Mọi người yên tâm đi nha”. 

Có thể thấy sau lùm xùm với ''sao kê'' với CEO Phương Hằng, cuộc sống, sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng đang ngày càng được cải thiện thấy rõ. 

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt!

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt!

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Ngô Thắng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận phản ứng cực gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng người yêu Đàm Vĩnh Hưng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 15 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?