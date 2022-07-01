Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm bị bà Phương Hằng 'réo tên': Choáng váng với số tiền tổn thất

Hậu trường 01/07/2022 10:11

Nhắc đến quãng thời gian bị bà Nguyễn Phương Hằng "tấn công", Đàm Vĩnh Hưng hé lộ số tiền tổn thất khiến dân tình không khỏi choáng váng.

Đàm Vĩnh Hưng từng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi liên tiếp bị bà Phương Hằng nhiều lần "réo tên" trên sóng livestream. Nam ca sĩ cho biết anh đã trải qua thời gian dài chịu áp lực nặng nề từ cộng đồng mạng bởi những phát ngôn quá khích của bà Hằng.

Mới đây, chia sẻ với báo Thanh niên, nam ca sĩ có dịp trải lòng về khoảng thời gian ồn ào vừa qua, cũng như chia sẻ quan điểm của mình về những vấn đề được quan tâm hiện nay. Trong khoảng thời gian lùm xùm từ thiện xảy ra. Anh cho biết bản thân bị khủng hoảng tinh thần rất nhiều: "Tự nhiên có một người cùng nhiều người phán xét mình mà không có chứng cứ. Dân tình nghe theo khá nhiều. Họ chạy theo làm xã hội điên đảo, bấp bênh. Người đó cứ nói mà không ai làm gì được cả, nói cả năm trời. Thời gian đó, nhiều người nghĩ người đó nói đúng mới không bị pháp luật can thiệp. Những nghệ sĩ như chúng tôi không thể nào đăng đàn, chửi rủa như vậy được. Chửi không khó, nhưng việc chửi mang lại cái gì? Thỏa mãn cơn tức giận nhất thời nhưng để lại nhiều hệ lụy, làm băng hoại hình ảnh không thể nào gỡ được. Mạng xã hội bây giờ lan truyền rất nhanh, chưa chắc bỏ tiền ra là gỡ được đâu. Tôi đã chọn cách chờ pháp luật. Tôi sống sạch, chẳng sợ ai cả".

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm bị bà Phương Hằng 'réo tên': Choáng váng với số tiền tổn thất - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng đã trải qua thời gian dài chịu áp lực nặng nề từ cộng đồng mạng bởi những phát ngôn quá khích của bà Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ anh đã bị mất một hợp đồng trí giá tới 40 tỷ vì ồn ào từ thiện. Anh cũng muốn đòi bồi thường về mặt tinh thần nhưng không biết bao nhiêu là đủ.

"Ông hoàng nhạc Việt" tiếp tục chia sẻ: "Tinh thần thì bao nhiêu? Bằng mấy tháng lương à? Giờ tôi nằm bẹp ra đó, lấy giấy khám bệnh để chứng minh mình bị tấn công, suy sụp thì tôi thấy "giả trân" quá. Đàm Vĩnh Hưng có ảnh hưởng chứ, vì những người bạn, những khán giả ở xa không hiểu nên tấn công tôi. Họ làm đủ trò từ trang cá nhân cho đến các thương hiệu tôi quảng cáo. Tôi rất hoang mang khi phải đối diện với khách hàng. Còn chuyện ăn vạ chắc chắn không có tên Đàm Vĩnh Hưng rồi".

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm bị bà Phương Hằng 'réo tên': Choáng váng với số tiền tổn thất - Ảnh 2
Nam ca sĩ tiết lộ anh đã bị mất một hợp đồng trí giá tới 40 tỷ vì ồn ào từ thiện - Ảnh: FBNV

Thậm chí, vào thời điểm bị bà Phương Hằng tấn công, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhiều bạn bè "quay xe". Anh cho biết thời điểm đó vô cùng giận nhưng không nói cho ai.

Anh tâm sự: “Tôi giận lắm. Nhưng tôi giờ khác xưa rồi, giận nhưng không cho ai biết đâu. Tôi thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa, tôi giận là gọi điện thoại chửi liền, hỏi cho ra lẽ. Còn bây giờ tôi mặc kệ, xem như "tàng hình". Tôi cũng mặc áo tàng hình trước mặt một số người và để họ tự hiểu.

Nói thẳng luôn, có những nhạc sĩ tôi từng cộng tác, họ lên mạng nói linh tinh, tôi cũng hủy kết bạn, thề không bao giờ hát bất cứ bài nào của họ, dù chỉ một chữ. Bạn có thể xem liveshow sắp tới của tôi sẽ tự hiểu người đó là ai. Dễ lắm! Tại vì mở màn của liveshow là những bài hit đình đám của tôi, chỉ cần cất giọng là ai cũng hát theo được. Nhưng một số ca khúc sẽ không có tên trong danh sách đó. Tôi không cần!”, nam ca sĩ chia sẻ.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Nguyễn Phương Hằng Sao Việt

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