VTV tiếp tục gọi tên Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên vì vấn đề 'nhức nhối' mạng xã hội

Vào tối ngày 31/5, VTV1 phát sóng phóng sự "Ảo tưởng quyền lực trên mạng: Hậu quả thật trong thế giới ảo" với nhiều cái tên quen thuộc được cộng đồng mạng chú ý thời gian gần đây.

VTV1 phát sóng phóng sự "Ảo tưởng quyền lực trên mạng: Hậu quả thật trong thế giới ảo" - Ảnh: Chụp màn hình

Sơn Tùng M-TP với ca khúc "There's no one at all" xuất hiện khi đề cập đến vụ việc MV có nội dung không lành mạnh. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt, buộc gỡ bỏ cách đây không lâu.

Ca khúc của nam ca sĩ đã bị gỡ bỏ trên các nền tảng - Ảnh: Chụp màn hình

Một tình trạng khác tồn tại trên không gian mạng được nhắc đến là việc các hội nhóm kín được lập ra để nói xấu, bôi nhọ người khác. Group anti Thủy Tiên xuất hiện trong phóng sự và nhanh chóng gây được sự chú ý. Nữ ca sĩ từng phải đối diện với rất nhiều lời chỉ trích, miệt thị khi chưa có kết luận cuối cùng về vụ từ thiện.

Một group về ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ Thủy Tiên mà Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cũng được điểm mặt. Họ xuất hiện khi VTV1 đề cập đến Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ.

Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng cũng được nhắc đến - Ảnh: Chụp màn hình

Đây là tiêu chí để xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

