MC Lại Văn Sâm chia sẻ 'không gian sống' sau nghỉ hưu ở VTV: Có 'xa xỉ' như đồn đoán? Dành một góc riêng cho tình yêu thể thao Sea Games

MC Lại Văn Sâm là một người dẫn chương trình tạo nên độ hot của nhiều gameshow truyền hình. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu ở VTV của ông khiến nhiều khán giả đặc biệt quan tâm.

MC Lại Văn Sâm từng được mệnh danh là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất VTV. Ông cái tên hàng đầu khi nhắc đến đội ngũ nhà báo, MC kỳ cựu của nhà đài. Sau khi nghỉ hưu, người dẫn chương trình tên tuổi này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, vẫn là gương mặt rất được yêu mến. MC Lại Văn Sâm - Ảnh: Internet

Với quan niệm "nghỉ hưu tức được làm một con người tự do, muốn làm gì thì làm" nên nam MC dành rất nhiều thời gian cho niềm đam mê với bộ môn bóng đá. Ông không chỉ theo dõi phần lớn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, các giải đấu lớn trên thế giới mà còn là cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao vua. Cụ thể, hôm 13/5, Lại Văn Sâm chia sẻ hình ảnh của mình năm xưa và hiện tại. 20 năm trước còn trẻ trung, nam MC không ngại lăn xả, có mặt tại sân vận động để chạy tin bài về SEA Games. Giờ đây Đại hội Thể thao Đông Nam Á quay lại với Việt Nam, nhưng Lại Văn Sâm không còn ra sân mà theo dõi chương trình tại gia.

Lại Văn Sâm chia sẻ hình ảnh ngày ấy - bây giờ khi cổ vũ Sea Games - Ảnh: FBNV Trong bức ảnh ngồi trước tivi, một góc nhỏ của nhà MC Lại Văn Sâm gây chú ý. Không xa xỉ, sang chảnh như nhiều người nghĩ, căn nhà của ông toát lên sự ấm cúng. Thoạt nhìn nơi ở của Lại Văn Sâm cũng chẳng khác gì các gia đình bình thường khác với loạt đồ trang trí xinh xắn. Sáng 15/5, MC Lại Văn Sâm tiếp tục chia sẻ bức ảnh chụp phòng khách nhà mình để ăn mừng chiến thắng của đội bóng yêu thích. Lần này cư dân mạng có thể nhìn thấy những kỷ niệm chương, món đồ lưu niệm liên quan đến môn thể thao vua được xếp ngay ngắn trên kệ tivi. Sự giản dị, bình dân này chắc hẳn khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Những kỷ niệm chương, món đồ lưu niệm liên quan đến môn thể thao vua được xếp ngay ngắn trên kệ tivi - Ảnh: FBNV MC Lại Văn Sâm từng bật mí trong một chương trình mình hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ chứ không phải đại gia như công chúng đồn đoán. Bản thân ông không thích ở chung cư, cũng không muốn biệt thực. Nơi Lại Văn Sâm và vợ sống chỉ là căn nhà rộng 40m2, được xây 3 tầng, mang đậm chất Việt Nam. MC Lại Văn Sâm và vợ - Ảnh: Internet Với lối sống giản dị, tài năng, MC Lại Văn Sâm luôn được phần đông khán giả ủng hộ và yêu mến trong suốt thời gian dài dù đã về hưu.

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