Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này

Hậu trường 06/02/2022 23:11

Không chỉ người hâm mộ cả nước, dàn sao Việt như Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, Tuấn Hưng đồng loạt đăng bài trên mạng xã hội trước chiến tích “quá dữ” của Đội tuyển nữ Việt Nam.

Có thể coi là “lì xì” to nhất tết Nhâm Dần, chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội thủ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều ngày mùng 6 Tết, các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khiến người hâm mộ đón chào năm mới thêm mĩ mãn. Với chiến thắng này, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành được tấm vé dự FIFA World Cup 2023.

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 1
Chiến tích làm nên lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Cổ động viên bóng đá Việt Nam đã hào hứng ăn mừng chiến tích của bóng đá Việt Nam. Nhiều người bày tỏ rằng mình mừng rỡ đến "phát điên" khi theo dõi trận đấu. Hòa chung với niềm vui nhân đôi trong dịp tết của người hâm mộ cả nước, các nghệ sĩ không hẹn mà “rủ nhau” phủ đỏ khắp mạng xã hội khi đăng bài chúc mừng chiến tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Tuấn Hưng, Nghệ sĩ Tự Long, siêu mẫu Xuân Lan, MC Lại Văn Sâm, Phan Mạnh Quỳnh… không giấu nổi niềm vui xen lẫn niềm tự hào dân tộc và bày tỏ sự xúc động của mình cũng như lòng tin vào đội tuyển nước nhà.

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 2
Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ niềm tự hào với chiến tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung
Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 3
Ngô Kiến Huy "đang cảm thấy tuyệt vời" trước tin Tuyển nữ Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2023
Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 4
Phan Mạnh Quỳnh dùng hai từ "quá dữ" để thể hiện cảm xúc của mình
Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 5
Nghệ sĩ Tự Long chia sẻ lại khoảnh khắc tuyệt vời của đội tuyển nữ Việt Nam

Trước thành tích này của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhiều nghệ sĩ không quên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và coi kỳ tích này như một món quà Tết vô giá mà những cô gái vàng của làng thể thao đem lại cho khán giả: “Xin cảm ơn các bạn vì đã tặng người hâm mộ Việt Nam một món quà Tết Nhâm Dần vô cùng ý nghĩa! Chúng tôi đã, đang, và sẽ luôn tin yêu, đồng hành cùng các bạn!”, nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 6
Nhà báo Lại Văn Sâm không giấu nổi niềm xúc động và bày tỏ niềm tin yêu vào đội tuyển nữ của bóng đá nước nhà

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 7

Ca sĩ Tuấn Hưng vẫn còn "nợ" đội tuyển nữ một đêm trình diễn

Đáng nói, trước khi giành tấm vé vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2023, lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam từng tổn thương nghiêm trọng do Covid-19. Tuy nhiên sau tất cả, các cầu thủ đã làm nức lòng người hâm mộ khi mang về chiến tích đầy tự hào.

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 8

Siêu mẫu Xuân Lan "phủ đỏ" mạng xã hội để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 9

Diễn viên Quốc Trường cũng không giấu nổi niềm vui và tự hào của mình trước chiến tích của tuyển nữ Việt Nam

Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này - Ảnh 10

Quán quân The Face 2017 Tú Hảo bày tỏ sự tự hào trước giấc mơ chạm với World Cup của bóng đá Việt Nam

 

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