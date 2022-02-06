Trước chiến tích vẻ vang của đội tuyển nữ Việt Nam, Lan Ngọc, MC Lại Văn Sâm và loạt sao Việt hào hứng làm ngay điều này

Có thể coi là “lì xì” to nhất tết Nhâm Dần, chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội thủ Đài Bắc Trung Hoa vào chiều ngày mùng 6 Tết, các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khiến người hâm mộ đón chào năm mới thêm mĩ mãn. Với chiến thắng này, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành được tấm vé dự FIFA World Cup 2023.

Chiến tích làm nên lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Cổ động viên bóng đá Việt Nam đã hào hứng ăn mừng chiến tích của bóng đá Việt Nam. Nhiều người bày tỏ rằng mình mừng rỡ đến "phát điên" khi theo dõi trận đấu. Hòa chung với niềm vui nhân đôi trong dịp tết của người hâm mộ cả nước, các nghệ sĩ không hẹn mà “rủ nhau” phủ đỏ khắp mạng xã hội khi đăng bài chúc mừng chiến tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung.