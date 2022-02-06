Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc

Hậu trường 06/02/2022 19:05

Không “xả hơi” ăn uống trong dịp Tết, Miss Grand Thùy Tiên khiến fan hâm mộ không hề thất vọng khi khoe vóc dáng nuột nà, săn chắc trong bộ bikini không thể nóng bỏng hơn.

Trong khi nhiều mỹ nhân Vbiz đang ca thán về cân nặng của mình sau màn ăn uống “thả ga” dịp Tết thì mới đây Miss Grand International 2021 khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn chỉnh, 3 vòng đâu ra đấy trong bộ bikini vô cùng sexy, quyến rũ.

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 1
Thùy Tiên thả dáng bên hồ bơi, khoe body nuột nà dịp đầu năm

Vốn là Hoa hậu mê hở bạo, Thùy Tiên khiến dân tình xỉu up xỉu down với loạt khoảnh khắc khoe 3 vòng nuột nà từng xăng ti mét vào mùng 6 Tết. Trong khi ai ai cũng than trời trách đất chuyện tăng cân vèo vèo vì bánh chưng, bánh tét, thịt kho và ty tỷ món ăn ngày Tết thì Thùy Tiên vẫn tự tin khoe visual sắc sảo cùng body “đỉnh chóp” bên hồ bơi.

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 2
Cơ bụng săn chắc cùng vòng 1 căng tràn của Thùy Tiên khiến dân tình xỉu up xỉu down

Sau hơn 2 tháng đăng quang, Miss Grand đã có chuyến du lịch đầu xuân và tranh thủ diện bikini "sống ảo" xịn miễn bàn. Đánh bại lời nguyền "bé mỡ", Thuỳ Tiên phô diễn cơ bụng săn chắc và vòng 1 căng đầy sexy. Không chỉ thế, thần thái lạnh lùng, cuốn hút cũng khiến nàng hậu nhận về cơn "bão" tương tác ngày đầu năm.

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 4

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 5

Tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của Thùy Tiên từng gây bão khi còn tham dự Miss Grand ở Thái Lan

So sánh với những bức ảnh khi diện đồ tắm trong Miss Grand ở xứ sở chùa Vàng mới thấy tỉ lệ cơ thể của Thùy Tiên không có gì thay đổi cả. Body nuột nà cùng vòng 1 căng tràn, vòng 2 săn chắc, vòng 3 “mẩy thật mẩy” của nàng hậu mới khiến dân tình mê mệt, hiểu ra lý do vì sao Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi tham gia “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc lớn này.

Hoa hậu Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh diện bikini, body nóng bỏng hết nấc - Ảnh 6

 

Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết

Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết

Hình ảnh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên ngồi đánh bài ngày Tết cùng anh em họ hàng gây bão mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên body Thùy Tiên vóc dáng Thùy Tiên dịp Tết

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?