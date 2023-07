Trong khi nhiều mỹ nhân Vbiz đang ca thán về cân nặng của mình sau màn ăn uống “thả ga” dịp Tết thì mới đây Miss Grand International 2021 khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn chỉnh, 3 vòng đâu ra đấy trong bộ bikini vô cùng sexy, quyến rũ.

Thùy Tiên thả dáng bên hồ bơi, khoe body nuột nà dịp đầu năm

Vốn là Hoa hậu mê hở bạo, Thùy Tiên khiến dân tình xỉu up xỉu down với loạt khoảnh khắc khoe 3 vòng nuột nà từng xăng ti mét vào mùng 6 Tết. Trong khi ai ai cũng than trời trách đất chuyện tăng cân vèo vèo vì bánh chưng, bánh tét, thịt kho và ty tỷ món ăn ngày Tết thì Thùy Tiên vẫn tự tin khoe visual sắc sảo cùng body “đỉnh chóp” bên hồ bơi.