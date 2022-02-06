Không “xả hơi” ăn uống trong dịp Tết, Miss Grand Thùy Tiên khiến fan hâm mộ không hề thất vọng khi khoe vóc dáng nuột nà, săn chắc trong bộ bikini không thể nóng bỏng hơn.
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Trong khi nhiều mỹ nhân Vbiz đang ca thán về cân nặng của mình sau màn ăn uống “thả ga” dịp Tết thì mới đây Miss Grand International 2021 khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước vóc dáng chuẩn chỉnh, 3 vòng đâu ra đấy trong bộ bikini vô cùng sexy, quyến rũ.
Vốn là Hoa hậu mê hở bạo, Thùy Tiên khiến dân tình xỉu up xỉu down với loạt khoảnh khắc khoe 3 vòng nuột nà từng xăng ti mét vào mùng 6 Tết. Trong khi ai ai cũng than trời trách đất chuyện tăng cân vèo vèo vì bánh chưng, bánh tét, thịt kho và ty tỷ món ăn ngày Tết thì Thùy Tiên vẫn tự tin khoe visual sắc sảo cùng body “đỉnh chóp” bên hồ bơi.
Sau hơn 2 tháng đăng quang, Miss Grand đã có chuyến du lịch đầu xuân và tranh thủ diện bikini "sống ảo" xịn miễn bàn. Đánh bại lời nguyền "bé mỡ", Thuỳ Tiên phô diễn cơ bụng săn chắc và vòng 1 căng đầy sexy. Không chỉ thế, thần thái lạnh lùng, cuốn hút cũng khiến nàng hậu nhận về cơn "bão" tương tác ngày đầu năm.
Tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của Thùy Tiên từng gây bão khi còn tham dự Miss Grand ở Thái Lan
So sánh với những bức ảnh khi diện đồ tắm trong Miss Grand ở xứ sở chùa Vàng mới thấy tỉ lệ cơ thể của Thùy Tiên không có gì thay đổi cả. Body nuột nà cùng vòng 1 căng tràn, vòng 2 săn chắc, vòng 3 “mẩy thật mẩy” của nàng hậu mới khiến dân tình mê mệt, hiểu ra lý do vì sao Thùy Tiên gây bão mạng xã hội khi tham gia “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc lớn này.