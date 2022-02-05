Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết

Hậu trường 05/02/2022 16:06

Hình ảnh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên ngồi đánh bài ngày Tết cùng anh em họ hàng gây bão mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết ở nhà.

Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết - Ảnh 1
Thùy Tiên "xả vai" Hoa hậu ngồi đánh bài vui chơi ngày Tết.

 

Trong ảnh, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mặc đầm cổ yếm màu đỏ, vén váy cao để ngồi cho thoải mái, đánh bài cùng các đàn anh, đàn chị thân thiết. Hình ảnh vui chơi ngày Tết của Thùy Tiên khiến dân mạng thích thú vì bình dị như bao người bình thường khác.

Trước đó, Thùy Tiên đăng tải hình ảnh diện chiếc đầm tương tự check-in tại nhà riêng.

Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết - Ảnh 2
Hình ảnh Thùy Tiên đăng tải trước đó

 

Mr. Nawat - Chủ tịch Miss Grand International đã có buổi livestream, chia sẻ nhiều thông tin thú vị về Hoa hậu Thùy Tiên. Trong đó, ông Nawat khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ thu nhập của Tân Hoa hậu từ khi đăng quang đến nay,chỉ trong 2 tháng đã lên tới 20 tỷ đồng.

Gần đây, Thùy Tiên cũng trúng thêm một hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng lớn có giá trị lên tới 3 tỷ đồng. Chủ tịch Miss Grand International không giấu cảm xúc vui vẻ khi chia sẻ về thu nhập "khủng" của Thùy Tiên.

Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết - Ảnh 3
Lộ ảnh Hoa hậu Thùy Tiên vén váy, ngồi đánh bài ngày Tết - Ảnh 4

 

Nói về cuộc sống của mình sau khi đăng quang, Thùy Tiên chia sẻ: "Lúc ở Thái mình cũng không nghĩ là được biết tới, vì ở một đất nước xa lạ thì không nghĩ sẽ có nhiều người biết mình. Có một lần Tiên đi ăn tối thì được mấy bạn fan ở bên Thái nhận ra. Họ có hỏi Tiên có phải Miss Grand International hay không và xin chụp hình. Các bạn fan Thái Lan cũng rất dễ thương, rất nhiệt tình và cũng giống như những bạn fan Việt Nam vậy.

Fan Việt Nam thì đông hơn, và cũng "lầy" nữa. Mình nghĩ chắc một phần vì do có mình và các bạn fan xem nhau như người nhà bạn bè thân thiết nên rất thoải mái với nhau. Fan của Tiên còn hay đăng ảnh dìm hàng idol vô cùng dễ thương, mình cũng đăng story lại hay tương tác cùng mọi người".

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