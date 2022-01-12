Hai tuyển thủ Việt Nam mắc Covid-19 dù đã tiêm đủ 3 mũi, sát ngày vòng loại World Cup 2022

Người hâm mộ đang mong chờ từng ngày với hy vọng sức khỏe Văn Toàn và Hoàng Đức sẽ kịp phục hồi để hội quân cho vòng loại World Cup 2022 sắp sửa diễn ra.

Vừa qua, cặp tiền vệ - tiền đạo chủ chốt của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn được xác định dương tính Covid-19. Trước đó, sau khi trở về từ AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam xả trại 10 ngày cho các cầu thủ về thăm gia đình. Trong khoảng thời gian này, hai ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn đã mắc COVID-19. Cả hai đều quê ở Hải Dương và có thể đã bị nhiễm virus SARS-Cov-2 trên hành trình về quê. Ảnh: Gettyimages

Ảnh: sport5 Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Hoàng Đức đã ổn định. Hoàng Đức xét nghiệm nhanh lần gần nhất ngày 11/1 đã có kết quả âm tính. Anh tiếp tục phải làm thêm xét nghiệm PCR và tự cách ly tới hết 16/1. Với Văn Toàn, nam tiền đạo mới phát hiện nhiễm Covid-19 và được hy vọng sẽ kịp hội quân với đội tuyển. Được biết, cả hai cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đã được tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 4/1 trước khi rời đội tuyển Việt Nam. Điều này giúp cả hai có thêm sức đề kháng bên cạnh cơ địa tốt của người tập thể thao thường xuyên. Hiện tại, hai cầu thủ vẫn có sức khoẻ bình thường và liên tục cập nhật với bộ phận y tế đội tuyển.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 13/1 tới để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á khi làm khách Australia vào ngày 27/1 và sau đó đối đầu Trung Quốc vào ngày 1/2 tại sân nhà. Dự kiến vào ngày 20/1 hoặc ngày 21/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay sang Australia. Sức khỏe của Hoàng Đức và Văn Toàn sẽ tiếp tục được bộ phận y tế tuyển Việt Nam theo dõi trong những ngày tới. Nếu âm tính với SARS-CoV-2 và đủ điều kiện khỏi bệnh, cả hai sẽ được phép tập trung cùng đội tuyển. Trong trường hợp chưa hết thời hạn cách ly, cả hai nhiều khả năng sẽ không sang Australia cùng các thành viên khác.

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