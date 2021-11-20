Hoàng Đức có hành động bất ngờ dành cho bạn gái xinh như mộng, 'hội chị em' xao xuyến vì điều này

Hoàng Đức và bạn gái đã có khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khiến dân mạng ganh tị.

Hôm 19/11, Hoàng Đức đưa bạn gái Nguyễn Gia Hân về nhà ở Hải Dương thăm hỏi người thân trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Do dịch Covid-19, đã lâu Gia Hân mới về quê bạn trai. Cô được gia đình Hoàng Đức chiêu đãi bữa cơm quê thịnh soạn và có dịp trải nghiệm ghế massage tại nhà anh. Gia Hân sinh năm 1997 (hơn Hoàng Đức một tuổi), quê Đồng Nai. Cô và Hoàng Đức bên nhau hơn ba năm nay dù yêu xa. Gia Hân ra Hà Nội cách đây hai tuần cổ vũ Hoàng Đức trong các trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022.



Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi Trước đó, một số đội bóng đến từ Hàn Quốc và Thái Lan đã liên hệ để mời cầu thủ điển trai ra nước ngoài thi đấu. Đáng chú ý là câu lạc bộ BG Pathum United - đương kim vô địch Thai League đã gửi thư đến câu lạc bộ Viettel với mong muốn mời Hoàng Đức sang thi đấu cho đội bóng này trong mùa giải 2021-2022 theo dạng cho mượn.

Hoàng Đức từng chia sẻ: “Tôi chẳng có bí quyết nào đâu. Tôi luôn tuân theo đầy đủ giáo án của Ban huấn luyện, sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất. Nếu có thời gian rảnh thì tập thêm những bài bổ trợ sức bền, tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, tôi tìm xem băng hình những danh thủ chơi vị trí tương tự, từ đó học hỏi họ cách di chuyển, cách chuyền bóng hay chạy chỗ. Tôi nhận thấy mình cũng có những thay đổi tích cực thời gian qua nhưng tất cả còn ở phía trước, tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực”. Nam cầu thủ trong các trận cầu Anh hiện là cầu thủ được thầy Park tin dùng ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Hoàng Đức đá chính cả sáu trận đấu vừa qua tại vòng loại cuối World Cup 2022 và nằm trong số những cầu thủ chơi tốt nhất đội tuyển. Với màn thể hiện ấn tượng, tiền vệ sinh năm 1998 đang được nhiều đội bóng nước ngoài để mắt, trong đó có Pathum United (Thái Lan), Daejeon Hana (Hàn Quốc) hay Bahla (Oman)... Ảnh: Tổng hợp

Công nghệ VAR lần đầu 'mỉm cười' với tuyển Việt Nam, thất bại 1-0 nhưng đã thi đấu hết mình Bàn thua ở phút thứ 17 thực sự mang đến nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên những con số thống kê cho thấy các cầu thủ đã thi đấu tốt trước Nhật Bản.

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