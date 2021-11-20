Hoàng Đức có hành động bất ngờ dành cho bạn gái xinh như mộng, 'hội chị em' xao xuyến vì điều này

Tin tức giải trí 20/11/2021 20:57

Hoàng Đức và bạn gái đã có khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khiến dân mạng ganh tị.

Hôm 19/11, Hoàng Đức đưa bạn gái Nguyễn Gia Hân về nhà ở Hải Dương thăm hỏi người thân trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Do dịch Covid-19, đã lâu Gia Hân mới về quê bạn trai. Cô được gia đình Hoàng Đức chiêu đãi bữa cơm quê thịnh soạn và có dịp trải nghiệm ghế massage tại nhà anh.

Gia Hân sinh năm 1997 (hơn Hoàng Đức một tuổi), quê Đồng Nai. Cô và Hoàng Đức bên nhau hơn ba năm nay dù yêu xa. Gia Hân ra Hà Nội cách đây hai tuần cổ vũ Hoàng Đức trong các trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Hoang Duc

Hoàng Đức có hành động bất ngờ dành cho bạn gái xinh như mộng, 'hội chị em' xao xuyến vì điều này - Ảnh 2

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Trước đó, một số đội bóng đến từ Hàn Quốc và Thái Lan đã liên hệ để mời cầu thủ điển trai ra nước ngoài thi đấu. Đáng chú ý là câu lạc bộ BG Pathum United - đương kim vô địch Thai League đã gửi thư đến câu lạc bộ Viettel với mong muốn mời Hoàng Đức sang thi đấu cho đội bóng này trong mùa giải 2021-2022 theo dạng cho mượn.

Hoàng Đức từng chia sẻ: “Tôi chẳng có bí quyết nào đâu. Tôi luôn tuân theo đầy đủ giáo án của Ban huấn luyện, sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất. Nếu có thời gian rảnh thì tập thêm những bài bổ trợ sức bền, tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, tôi tìm xem băng hình những danh thủ chơi vị trí tương tự, từ đó học hỏi họ cách di chuyển, cách chuyền bóng hay chạy chỗ. Tôi nhận thấy mình cũng có những thay đổi tích cực thời gian qua nhưng tất cả còn ở phía trước, tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực”.

Hoang Duc 1

Hoàng Đức có hành động bất ngờ dành cho bạn gái xinh như mộng, 'hội chị em' xao xuyến vì điều này - Ảnh 4

Nam cầu thủ trong các trận cầu

Anh hiện là cầu thủ được thầy Park tin dùng ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Hoàng Đức đá chính cả sáu trận đấu vừa qua tại vòng loại cuối World Cup 2022 và nằm trong số những cầu thủ chơi tốt nhất đội tuyển. Với màn thể hiện ấn tượng, tiền vệ sinh năm 1998 đang được nhiều đội bóng nước ngoài để mắt, trong đó có Pathum United (Thái Lan), Daejeon Hana (Hàn Quốc) hay Bahla (Oman)...

Ảnh: Tổng hợp

Công nghệ VAR lần đầu 'mỉm cười' với tuyển Việt Nam, thất bại 1-0 nhưng đã thi đấu hết mình

Công nghệ VAR lần đầu 'mỉm cười' với tuyển Việt Nam, thất bại 1-0 nhưng đã thi đấu hết mình

Bàn thua ở phút thứ 17 thực sự mang đến nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên những con số thống kê cho thấy các cầu thủ đã thi đấu tốt trước Nhật Bản.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Đức cầu thủ Hoàng Đức và bạn gái bạn gái Hoàng Đức

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43