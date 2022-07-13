Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bị 'gạch tên', xoá hình khỏi đêm nhạc do vợ cũ U70 tổ chức, lý do là gì?

Đàm Vĩnh Hững bất ngờ bị xoá tên khỏi poster show diễn do vợ cũ tổ chức thu hút nhiều sự chú ý.
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Năm 2021 vừa qua, cả cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin rò rỉ về việc bầu show 'nức tiếng' đất Mỹ Jackie Liên Phạm đệ đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đến tháng 4/2022 vừa qua, cả hai đã chính thức nhận phán quyết ly hôn, không còn danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ nữa. Đồng thời, trong suốt thời gian xôn xao dư luận về việc ly hôn, cả Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ đều không hé lộ thêm thông tin nào.
Hậu ly hôn, cả 2 không ngần ngại khi chạm mặt nhau và tương tác thoải mái trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ thậm chí còn đứng chụp chung một khung hình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Liên vừa chia sẻ một poster show âm nhạc. Đáng chú ý, tấm poster đầu tiên có hình Đàm Vĩnh Hưng đặt ở chính giữa nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, hình ảnh của nam ca sĩ bỗng "bốc hơi", thay thế vào đó là hình ảnh nam ca sĩ Quang Dũng.
Hành động này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Khi dư luận đang bàn tán xôn xao, trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" đã nhanh chóng đưa ra lý do vắng mặt trong show diễn nói trên. Cụ thể, anh cho biết rằng do gia đình và cả nhân viên trong công ty đều gặp vấn đề sức khỏe vì vậy mà đành phải lỡ hẹn với khán giả. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự tiếc nuối và mong rằng sẽ trở lại phục vụ khán giả trong thời gian sớm nhất.
Sau ly hôn, có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong những show diễn do vợ cũ tổ chức tại Mỹ. Về phía "bà trùm bầu show" đất Mỹ, bà cũng ủng hộ chồng cũ rất nhiệt tình mỗi khi nam ca sĩ chia sẻ mọi hoạt động mới của mình trên trang cá nhân.