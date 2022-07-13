Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bị 'gạch tên', xoá hình khỏi đêm nhạc do vợ cũ U70 tổ chức, lý do là gì?

Năm 2021 vừa qua, cả cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin rò rỉ về việc bầu show 'nức tiếng' đất Mỹ Jackie Liên Phạm đệ đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đến tháng 4/2022 vừa qua, cả hai đã chính thức nhận phán quyết ly hôn, không còn danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ nữa. Đồng thời, trong suốt thời gian xôn xao dư luận về việc ly hôn, cả Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ đều không hé lộ thêm thông tin nào.

Cuộc ly hôn của Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ U70 từng khiến dư luận không khỏi xôn xao - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, cả 2 không ngần ngại khi chạm mặt nhau và tương tác thoải mái trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ thậm chí còn đứng chụp chung một khung hình. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Liên vừa chia sẻ một poster show âm nhạc. Đáng chú ý, tấm poster đầu tiên có hình Đàm Vĩnh Hưng đặt ở chính giữa nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, hình ảnh của nam ca sĩ bỗng "bốc hơi", thay thế vào đó là hình ảnh nam ca sĩ Quang Dũng.