Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con'

Hậu trường 24/07/2022 13:03

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng mẹ U96 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang fanpage, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã đăng tải những hình ảnh cùng mẹ U96 trong chuyến du lịch đặc biệt của đại gia đình. Đính kèm bài đăng, nam đạo diễn phim Lật Mặt chia sẻ: "Lần đầu tiên đưa má đi lên rừng. Đây là chuyến đi chơi xa nhất 96 năm qua của má."

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 1

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 2

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 3
Lý Hải - Minh Hà chia sẻ hình ảnh đại gia đình đưa mẹ đi du lịch - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, nam ca sĩ 6x cũng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về phận làm con. Cụ thể, anh tâm sự: "Lần đầu tiên đưa má đi lên rừng. Đây là chuyến đi chơi xa nhất 96 năm qua của má. 

Ngày xưa khi má còn trẻ gia đình không có điều kiện nên má đâu bao giờ được đi du lịch. Sau này, con cái lớn thì tuổi của má cũng cao và má bị say xe nên không dám đi xa. 

Chuyến này cả nhà đã bàn rất kỹ và cuối cùng đã đưa được má đi mấy trăm cây số. Vừa tới nơi là đúng lúc má mở mắt dậy, má cười tươi, nhìn cảnh bên ngoài má hỏi: "Ủa đây là trong tivi hả".

Và đây là mùa hè đầu tiên mà cả nhà sum vầy với nhau ở một nơi không phải làm miền Tây.

Được biết, mẹ Lý Hải năm nay đã bước sang tuổi 96. Hiện tại, bà đang sống tại Tiền Giang cùng với người con thứ 3 và thứ 4 để tiện chăm sóc. Ở tuổi 96, cụ bà vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh, gương mặt mang nét phúc hậu, chỉ duy trí nhớ là có phần giảm sút. Trước đó, đạo diễn Lý Hải từng có lần chia sẻ câu chuyện bị mẹ đẻ quên mặt, quên luôn tên con dâu. 

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 4
Mẹ Lý Hải - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, trang phục của mẹ nam ca sĩ cũng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng: bộ đồ hồng, dép đỏ huyền thoại, anh viết: "Lần nào lên hình cũng có người hỏi xin đôi dép vía của nội kkkk mang từ miền Tây lên đó nha".

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 5
Mẹ Lý Hải bên cháu nội - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số đều dành những lời khen, lời nhắn nhủ đến tình cảm dành cho mẹ, cho gia đình của Lý Hải - Minh Hà, đồng thời cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến mẹ của anh.

Cùng nhau đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà chia sẻ câu chuyện xúc động mang tên 'phận làm con' - Ảnh 6
Cư dân mạng gửi những lời chức đến mẹ nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Lý Hải (sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Sau khi kết hôn với Minh Hà, vợ đẹp kém 17 tuổi sinh cho anh lần lượt 4 người con Nguyễn Hạo Nhiên (biệt danh Rio), Nguyễn Hà Hải My (Cherry), Nguyễn Tuệ Minh (Sunny), Nguyễn Phi Phong (Mio). Hôn nhân ngọt ngào của Lý Hải - Minh Hà luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Tổ ấm của nam đạo diễn Lật Mặt luôn tràn ngập tiếng cười và sự quan tâm của từng thành viên trong gia đình.

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Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà Lý Hải Lý Hải và mẹ U96

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