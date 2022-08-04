Gắn khóa thề ước trên cầu tình yêu ở Đà Nẵng, Đàm Vĩnh Hưng vô tình để lộ danh tính 'người ấy'

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Thất tịch không chè đậu đỏ mà đi cầu tình yêu gắn khóa tên người yêu luôn được không cả nhà?"
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Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn video móc ổ khóa lên cây cầu Tình yêu bên bờ sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ: "Thất tịch không chè đậu đỏ mà đi cầu tình yêu gắn khóa tên người yêu luôn được không cả nhà?"
Đáng chú ý, trong lúc khắc tên lên móc , Đàm Vĩnh Hưng đã vô tình để lộ tên người yêu. Cụ thể, nam ca sĩ khắc lên ổ khóa dòng chữ H kèm biểu tượng trái tim PL. Với chữ H có thể biết đó là tên của Mr Đàm còn chữ PL có lẽ là tên "người ấy" của Đàm Vĩnh Hưng.
Ngay sau khi đăng tải, nhiều khán giả tò mò về danh tính người ấy viết trên ổ khóa của Mr Đàm, thậm chí có nhiều khán giả còn gọi tên T( Mỹ Tâm), tích cực lên thuyền cho cặp đôi. Bên cạnh đó, ái tên PL vẫn đang được khán giả truy tìm danh tính.
"Trên ổ khóa tình yêu của ba Đàm Vĩnh Hưng sẽ chắc chắn có hai chữ H&T huyền thoại"
"Tên bé Tâm à anh"
"Đại ca lại làm fans đứng ngồi không yên rồi"
"Để mai con bay ra ngoài Đà Nẵng coi anh chú viết tên gì"
"Người yêu dấu tên của Đàm Vĩnh Hưng là tên gì nhỉ"
Đàm Vĩnh Hưng tên khai sinh là Huỳnh Minh Hưng (sinh ngày 2/10/1971), còn có biệt danh Mr Đàm. Được biết, trước đây, Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm kết hôn vào ngày 13/6/2004, tới ngày 22/2/2018 thì ly thân. Tới tháng 8/2021, nữ bầu show chính thức đệ đơn ly hôn Mr Đàm. Được biết cặp đôi không có con chung, không phân chia tài sản.