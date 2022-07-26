Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng?

Hậu trường 26/07/2022 09:20

Cách đây không lâu, Phương Thanh gây bão dư luận khi bất ngờ đăng đàn chửi bới người bạn thân cũ là Dũng Đinh. Mới đây nhất, người bạn này đã có động thái đáp trả cực căng và tiết lộ sẽ kiện nữ ca sĩ vì tội vu khống.

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện sốc về showbiz. Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ còn gây bão dư luận khi bất ngờ đăng đàn chửi bới người bạn thân cũ là Dũng Đinh vì cho rằng đối phương bị 2 người đứng sau giật dây để hãm hại mình. Ngay sau đó, Dũng Đinh đã mở cuộc livestream đáp trả, đồng thời viết hàng loạt lời khiêu chiến “chị Chanh”.

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? - Ảnh 1
Dũng Đinh thỉnh thoảng chia sẻ nhiều bài viết móc mỉa Phương Thanh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, Dũng Đinh yêu cầu Phương Thanh phải tung được bằng chứng anh đã nhận tiền từ Đàm Vĩnh Hưng và 1 người đàn bà nào đó để chửi cô suốt 10 năm nay. Mặc dù thi thoảng trước đó, Dũng Đinh cũng từng nhiều lần đăng bài viết cạnh khóe Phương Thanh nhưng gần như chỉ dừng lại ở mức khẩu chiến trên mạng xã hội. Mãi đến ngày 25/7 vừa qua, Dũng Đinh mới bất ngờ tiết lộ sẽ kiện Phương Thanh vì tội vu khống.

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? - Ảnh 2
Phương Thanh bị 'bạn thân' dọa kiện tội vu khống - Ảnh: Internet

Cụ thể, bắt đầu từ một bình luận chỉ trích của fan Phương Thanh, Dũng Đinh liền có lời đáp trả: “Chị Chanh của nó thưa tui vụ gì thì chưa biết, rồi tui sẽ thưa lại chị Chanh nó vu khống tui nhận tiền của ai đó đi chửi chị Chanh nó suốt 10 năm nay. Mong chị chanh nó chưng ra bằng chứng, không có bằng chứng thì chị Chanh nó suốt đời này là một con bé đầu tôm chỉ biết dựng chuyện”.

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? - Ảnh 3
Dũng Đinh đáp trả một cư dân mạng khi nhận được bình luận chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Phát ngôn trên của Dũng Đinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người vẫn đang hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu này. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhắc tên vào câu chuyện. Tuy nhiên, giữa cuộc tranh cãi gay gắt ấy, Mr. Đàm vẫn chưa một lần lên tiếng làm rõ.

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? - Ảnh 4

Trước đây, Phương Thanh từng có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng và Dũng Đinh - Ảnh: Internet

Trước đó, Phương Thanh với cả Đàm Vĩnh Hưng và Dũng Đinh từng có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Đến tháng 8/2007, nữ ca sĩ bất ngờ tố bị một người giấu mặt nhắn tin xúc phạm. Đáng nói, ngay sau đó cô tiết lộ đã đến gặp Mr. Đàm để hỏi rõ chuyện này. Giọng ca “Trống vắng” không ngần ngại tuyên bố mình chỉ nghi ngờ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc đứng sau.

Biến căng: 'Bạn thân' tiết lộ sẽ khởi kiện Phương Thanh tội vu khống vì lý do có liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng? - Ảnh 5
Phương Thanh đăng đàn chỉ trích Dũng Đinh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, trước đó, Phương Thanh còn từng khởi kiện một blogger chê bai mình trên mạng xã hội nhưng bị xử thua. Nữ ca sĩ cũng bức xúc cho biết chính luật sư của Đàm Vĩnh Hưng đã giúp người này thắng kiện. Kể từ đó khán giả không còn thấy hai ca sĩ chơi với nhau. Về phần Dũng Đinh, cả 2 từng ra mắt một số bài hát song ca. Nhưng sau đó không hiểu lý do vì sao mà bẵng đi một thời gian họ không còn chơi chung, thậm chí quay sang “cắn xé” lẫn nhau trên mạng xã hội như bây giờ. Hiện, mọi động thái của 2 bên vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Bóc trần mối quan hệ giữa Phương Thanh và Lam Trường: Tình bạn khác giới hơn 2 thập kỉ, ngọt ngào hơn cả tình yêu

Bóc trần mối quan hệ giữa Phương Thanh và Lam Trường: Tình bạn khác giới hơn 2 thập kỉ, ngọt ngào hơn cả tình yêu

Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ 'Trống vắng' khẳng định người đồng nghiệp thân thiết nhất với mình là Lam Trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh - Đàm Vĩnh Hưng Phương Thanh - Dũng Đinh Phương Thanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 13 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An