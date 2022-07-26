Cách đây không lâu, Phương Thanh gây bão dư luận khi bất ngờ đăng đàn chửi bới người bạn thân cũ là Dũng Đinh. Mới đây nhất, người bạn này đã có động thái đáp trả cực căng và tiết lộ sẽ kiện nữ ca sĩ vì tội vu khống.

Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện sốc về showbiz. Cách đây vài tháng, nữ ca sĩ còn gây bão dư luận khi bất ngờ đăng đàn chửi bới người bạn thân cũ là Dũng Đinh vì cho rằng đối phương bị 2 người đứng sau giật dây để hãm hại mình. Ngay sau đó, Dũng Đinh đã mở cuộc livestream đáp trả, đồng thời viết hàng loạt lời khiêu chiến “chị Chanh”. Dũng Đinh thỉnh thoảng chia sẻ nhiều bài viết móc mỉa Phương Thanh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, Dũng Đinh yêu cầu Phương Thanh phải tung được bằng chứng anh đã nhận tiền từ Đàm Vĩnh Hưng và 1 người đàn bà nào đó để chửi cô suốt 10 năm nay. Mặc dù thi thoảng trước đó, Dũng Đinh cũng từng nhiều lần đăng bài viết cạnh khóe Phương Thanh nhưng gần như chỉ dừng lại ở mức khẩu chiến trên mạng xã hội. Mãi đến ngày 25/7 vừa qua, Dũng Đinh mới bất ngờ tiết lộ sẽ kiện Phương Thanh vì tội vu khống.

Phương Thanh bị 'bạn thân' dọa kiện tội vu khống - Ảnh: Internet Cụ thể, bắt đầu từ một bình luận chỉ trích của fan Phương Thanh, Dũng Đinh liền có lời đáp trả: “Chị Chanh của nó thưa tui vụ gì thì chưa biết, rồi tui sẽ thưa lại chị Chanh nó vu khống tui nhận tiền của ai đó đi chửi chị Chanh nó suốt 10 năm nay. Mong chị chanh nó chưng ra bằng chứng, không có bằng chứng thì chị Chanh nó suốt đời này là một con bé đầu tôm chỉ biết dựng chuyện”. Dũng Đinh đáp trả một cư dân mạng khi nhận được bình luận chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình Phát ngôn trên của Dũng Đinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người vẫn đang hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu này. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhắc tên vào câu chuyện. Tuy nhiên, giữa cuộc tranh cãi gay gắt ấy, Mr. Đàm vẫn chưa một lần lên tiếng làm rõ.

Trước đây, Phương Thanh từng có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng và Dũng Đinh - Ảnh: Internet Trước đó, Phương Thanh với cả Đàm Vĩnh Hưng và Dũng Đinh từng có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Đến tháng 8/2007, nữ ca sĩ bất ngờ tố bị một người giấu mặt nhắn tin xúc phạm. Đáng nói, ngay sau đó cô tiết lộ đã đến gặp Mr. Đàm để hỏi rõ chuyện này. Giọng ca “Trống vắng” không ngần ngại tuyên bố mình chỉ nghi ngờ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc đứng sau.

Phương Thanh đăng đàn chỉ trích Dũng Đinh trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ vậy, trước đó, Phương Thanh còn từng khởi kiện một blogger chê bai mình trên mạng xã hội nhưng bị xử thua. Nữ ca sĩ cũng bức xúc cho biết chính luật sư của Đàm Vĩnh Hưng đã giúp người này thắng kiện. Kể từ đó khán giả không còn thấy hai ca sĩ chơi với nhau. Về phần Dũng Đinh, cả 2 từng ra mắt một số bài hát song ca. Nhưng sau đó không hiểu lý do vì sao mà bẵng đi một thời gian họ không còn chơi chung, thậm chí quay sang “cắn xé” lẫn nhau trên mạng xã hội như bây giờ. Hiện, mọi động thái của 2 bên vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

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