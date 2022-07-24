Từng khiến vợ cũ Lam Trường phải ghen, Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh thân thiết cùng đàn anh, thông báo 'tái ngộ' khiến CĐM phấn khích

Hậu trường 24/07/2022 09:39

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, vào tối ngày 23/7, trên trang cá nhân. ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải vào viết chia sẻ về buổi biểu diễn của mình tại hải ngoại. Đồng thời, Phương Thanh cũng hé lộ chuyện tái ngộ cùng nam ca sĩ Lam Trường sau nhiều năm.

Theo đó, Phương Thanh viết: "Show đầu tiên tại New Jersey. Em đã có mặt cùng bầu show. Chờ gặp Lam Trường nữa nha". Vài tiếng sau, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ trên story hình ảnh chụp chung cùng giọng ca Tình Thôi Xót Xa. 

Từng khiến vợ cũ Lam Trường phải ghen, Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh thân thiết cùng đàn anh, thông báo 'tái ngộ' khiến CĐM phấn khích - Ảnh 1
Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, lần gặp gỡ này với Lam Trường được xem là cuộc hội ngộ chính thức của cả hai sau khoảng thời gian dài. Bài viết nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, fan hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự tái ngộ của hai thần tượng và gửi lời chúc thành cho show diễn này..

Từng khiến vợ cũ Lam Trường phải ghen, Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh thân thiết cùng đàn anh, thông báo 'tái ngộ' khiến CĐM phấn khích - Ảnh 2
Lam Trường và Phương Thanh 'hội ngộ' - Ảnh: Chụp màn hình

Về mối quan hệ với "anh Hai" Lam Trường và Phương Thanh, theo thông tin từ Zing News, từng tham gia chương trình 60 phút rực rỡ, nữ ca sĩ Trống vắng khẳng định người đồng nghiệp và bạn thân nhất của mình là Lam Trường. Tình cảm thân thiết ấy từng khiến mẹ của cả hai nhầm tưởng và mong muốn họ kết hôn. 

Trong đoạn video gửi đến chương trình, nam ca sĩ cho rằng tình bạn của họ thân thiết đến mức không thể bước qua được giới hạn. Anh kể: "Có những lúc đi diễn vì không kịp sắp xếp, cả hai phải ở chung một phòng khách sạn, thậm chí còn nằm ngủ chung một giường nhưng chỉ nói chuyện và không có chuyện gì xảy ra".

Tiếp lời anh, Phương Thanh cười nói: "Nếu ngày xưa, chúng tôi có nhân duyên thì Trường đâu có cơ hội lấy hai vợ".

Từng khiến vợ cũ Lam Trường phải ghen, Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh thân thiết cùng đàn anh, thông báo 'tái ngộ' khiến CĐM phấn khích - Ảnh 3
Lam Trường và Phương Thanh có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ kể tiếp, vào ngày Cá tháng tư, cô giả vờ nói với vợ đầu của Lam Trường rằng mình và nam ca sĩ yêu nhau. Lời nói bông đùa của chị Chanh đã khiến vợ cũ của Lam Trường ghen. Lần đó, Phương Thanh dọa “nghỉ chơi” với anh vì vợ không hiểu được tình bạn khắng khít giữa hai người bao nhiêu năm qua.

Nhận xét về người bạn thân, Lam Trường nói: “Chanh cá tính, đặc biệt. Mỗi khi hát với Chanh, tôi luôn có một cảm giác khác biệt, khác hẳn với những người khác. Tuy nhiên hát với cô ấy tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần vì Chanh rất ngẫu hứng, nghệ sĩ tính, biến hóa trên sân khấu. Nếu Chanh 'quăng miếng' nào thì tôi phải cố chụp cho được”.

 

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Từ khóa:   Phương Thanh Lam Trường Phương Thanh và Lam Trường

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