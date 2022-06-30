Hậu ồn ào tình cảm với trai trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh bàn chuyện phe phái 'chơi' nhau trong showbiz: 'Nghệ Thuật nói chung, cá nhân cùng nhau ngủm hết'

Hậu trường 30/06/2022 15:43

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có bài viết khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái liên quan những "góc khuất" của giới giải trí khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay các phe phái trong showbiz đấu đá qua lại, nhiều tình tiết được đưa ra khai thác gây cãi vã, hãm hại lẫn nhau. "Nghệ Thuật nói chung - cá nhân cùng nhau ngủm hết à .. À sau cái ngủm lun.. ai sống lại được mới tính nha" - Phương Thanh tâm sự.

Hậu ồn ào tình cảm với trai trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh bàn chuyện phe phái 'chơi' nhau trong showbiz: 'Nghệ Thuật nói chung, cá nhân cùng nhau ngủm hết' - Ảnh 1
Bài viết mới của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng bài viết đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại ý kiến đồng tình với nữ ca sĩ cũng như động viên cô không nên bận tâm quá nhiều cho "mệt đầu".

Trước đó, Phương Thanh cũng từng chia sẻ bài viết đề "bóng gió" về sự cạnh tranh khi cho rằng khác với những người đàng hoàng sẽ đề cao sự công bằng, công khai đấu tranh bằng tài lực thì "người gian ma" lại cố tình "dìm hàng", tạo ra lời đồn, lôi kéo đối phương vào những chuyện thị phi. Dòng trạng thái khi ấy cũng khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Hậu ồn ào tình cảm với trai trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh bàn chuyện phe phái 'chơi' nhau trong showbiz: 'Nghệ Thuật nói chung, cá nhân cùng nhau ngủm hết' - Ảnh 2
Bài viết trước đó của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Về Phương Thanh, thời gian vừa qua, showbiz Việt được dịp dậy sóng trước thông tin nữ ca sĩ Phương Thanh công khai bạn trai kém 19 tuổi. Được biết, chàng trai này là Doãn Chí Kiên, quê tại Nam Định. Anh hiện đang sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TP.HCM.

Trong buổi gặp gỡ với fan ngày 29/5 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Phương Thanh đã lên tiếng nói rõ về mối quan hệ giữa 2 người.

Hậu ồn ào tình cảm với trai trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh bàn chuyện phe phái 'chơi' nhau trong showbiz: 'Nghệ Thuật nói chung, cá nhân cùng nhau ngủm hết' - Ảnh 3
Phương Thanh và Doãn Chí Kiên - Ảnh: Internet

"Gần đây mỗi lần tôi đăng ảnh, mọi người "đẩy thuyền" Chanh - Kiên dữ quá! Nào phu thê, nào cưới hỏi, sinh đẻ,... tá lả luôn! Thú thật, chúng tôi bị ngộp. Hai đứa không ai khai hết chuyện của mình cả. Showbiz thật thật ảo ảo, chúng tôi kể 50-50 là đẹp. Ê-kíp gia đình tôi cũng rất thích Kiên. Muốn biết gạo có thành cơm không, phải để ngày mai trả lời, mọi thứ còn dài không nói trước được.

Hiện tại, chúng tôi đang có cảm xúc công việc với nhau, làm bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau. Quan niệm của tôi là nói trước bước không qua, đủ duyên hoa sẽ nở. Mọi chuyện chỉ nội bộ ê-kíp gia đình chúng tôi biết, bên ngoài có sao cứ để vậy" - Phương Thanh tâm sự.

Ngoài ra, giọng ca "Một thời đã xa" khẳng định Doãn Chí Kiên không cần cô quảng cáo tên tuổi bởi việc kinh doanh của anh đang rất tốt. "Kiên cũng chưa bao giờ muốn vào showbiz. Tôi đang dụ Kiên tham gia show của mình đây" - Phương Thanh hài hước chia sẻ.

 

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Từ khóa:   phương thanh bạn trai Phương Thanh showbiz Việt

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