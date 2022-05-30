Phương Thanh hé lộ 'mối quan hệ thật' với tình trẻ kém 19 tuổi: Có cảm xúc công việc, là bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau

Hậu trường 30/05/2022 15:12

Trong buổi gặp gỡ với fan mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có những trải lòng về mối quan hệ của mình và người bạn trai kém tuổi khiến dân tình xôn xao.

Những ngày vừa qua, showbiz Việt được dịp dậy sóng trước thông tin nữ ca sĩ Phương Thanh công khai bạn trai kém 19 tuổi. Được biết, chàng trai này là Doãn Chí Kiên, quê tại Nam Định. Anh hiện đang sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TP.HCM.

Trong buổi gặp gỡ với fan ngày 29/5 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, được phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội, ca sĩ Phương Thanh đã mời Doãn Chí Kiên lên ngồi cùng ở bậc thềm của sân khấu và có những trải lòng về mối quan hệ của cả hai.

Phương Thanh hé lộ 'mối quan hệ thật' với tình trẻ kém 19 tuổi: Có cảm xúc công việc, là bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau - Ảnh 1
Phương Thanh và Doan Chí Kiên trong buổi giao lưu ngày 29/5 - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ cho biết trong quá trình tìm người đóng MV, cô tìm trên Tik tok thì thấy một thanh niên rất đẹp trai, nhìn như lai tây. Sau đó, một fan ruột nói với nữ ca sĩ người này tên Doãn Chí Kiên, là người Việt Nam nên đã chủ động liên lạc.

Khi ấy, Phương Thanh nói với anh: "Kiên ơi, chị lớn hơn Kiên 19 tuổi. Hai chị em phải đi chơi nhiều nhiều chút cho thân, đóng MV mới tình cảm". Thế là hai người đi ăn, đi cafe, ra ruộng ngồi trò chuyện... dần quen rồi thân thiết. Thời gian quay MV, Doãn Chí Kiên từ chối lời mời phim, không nhận quảng cáo nào"

Phương Thanh cũng cho biết tuy nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng của Doãn Chí Kiên khá khép kín, ít tương tác với người khác. Cuộc sống Kiên chỉ có chính mình và ê-kíp. Nữ ca sĩ đã thuyết phục rằng: "Kiên chỉ cần đóng góp hình ảnh, chị sẽ làm một MV lãng mạn như những gì Kiên có". Theo nữ ca sĩ này, nhiều người đóng phim chuyên nghiệp có tiêu chí đẹp, diễn xuất tốt nhưng tự nhiên như Doãn Chí Kiên thì hiếm có, và cô cần điều đó.

Phương Thanh hé lộ 'mối quan hệ thật' với tình trẻ kém 19 tuổi: Có cảm xúc công việc, là bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau - Ảnh 2
Phương Thanh chủ động mời Doãn Chí Kiên đóng MV - Ảnh: Internet

Nói về mối quan hệ của cả hai, Phương Thanh cho hay từ khi đăng ảnh, cả hai được mọi người cực lực "đẩy thuyền" nhưng "showbiz này thật thật ảo ảo, chúng tôi kể 50-50 là đẹp". Hiện tại, cặp đôi có cảm xúc công việc với nhau, là chị em nương tựa, "khi đủ duyên hoa sẽ nở".

 "Gần đây mỗi lần tôi đăng ảnh, mọi người "đẩy thuyền" Chanh - Kiên dữ quá! Nào phu thê, nào cưới hỏi, sinh đẻ,... tá lả luôn! Thú thật, chúng tôi bị ngộp. Hai đứa không ai khai hết chuyện của mình cả. Showbiz thật thật ảo ảo, chúng tôi kể 50-50 là đẹp. Ê-kíp gia đình tôi cũng rất thích Kiên. Muốn biết gạo có thành cơm không, phải để ngày mai trả lời, mọi thứ còn dài không nói trước được.

Hiện tại, chúng tôi đang có cảm xúc công việc với nhau, làm bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau. Quan niệm của tôi là nói trước bước không qua, đủ duyên hoa sẽ nở. Mọi chuyện chỉ nội bộ ê-kíp gia đình chúng tôi biết, bên ngoài có sao cứ để vậy" - Phương Thanh tâm sự.

Phương Thanh hé lộ 'mối quan hệ thật' với tình trẻ kém 19 tuổi: Có cảm xúc công việc, là bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau - Ảnh 3
Phương Thanh và Doãn Chí Kiên - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, giọng ca "Một thời đã xa" khẳng định Doãn Chí Kiên không cần cô quảng cáo tên tuổi bởi việc kinh doanh của anh đang rất tốt. "Kiên cũng chưa bao giờ muốn vào showbiz. Tôi đang dụ Kiên tham gia show của mình đây" - Phương Thanh hài hước chia sẻ.

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