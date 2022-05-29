Phương Thanh chia sẻ về bạn trai kém 20 tuổi, tiết lộ một điều về người ấy khiến cô 'mệt mỏi'

Hậu trường 29/05/2022 09:06

Sau khi khiến công chúng vô cùng bất ngờ vì công khai bạn trai kém 20 tuổi, Phương Thanh vừa qua đã úp mở chia sẻ về người này.

Tối ngày 27/5 vừa qua, trong đêm diễn tại Đà Lạt của mình, Phương Thanh bất ngờ công khai bạn trai của mình với khán giả. Bạn trai của cô lặng lẽ ngồi nghe nữ ca sĩ hát tại hàng ghế khán giả cho đến khi được cô giới thiệu.

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Phương Thanh công khai bạn trai của mình trong đêm diễn tại Đà Lạt vừa qua - Ảnh: Internet

Theo đó, sau khi hát xong ca khúc Một Thời Đã Xa, Phương Thanh bất ngờ đi xuống phía khán giả, đến trước mặt một chàng rồi cả hai trao nhau một nụ hôn trước sự bất ngờ của nhiều người. Sau màn thể hiện của nữ ca sĩ, anh chàng này còn lên sân khấu và tặng hoa cho cô, Phương Thanh còn hài hước tuyên bố chủ quyền rằng chàng trai là "hàng của em".

Được biết, bạn trai của cô tên là Doãn Chí Kiên, 29 tuổi, cao 1m8 và có gương mặt khá điển trai. Hiện tại anh đang kinh doanh thời trang và là một gương mặt khá nổi tiếng trên MXH.

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Vẻ ngoài điển trai, lãng tử của Doãn Chí Kiên - Ảnh: Internet

Vào trưa ngày 28/5 vừa qua, khi Phương Thanh đang chuẩn bị cho buổi họp fan của mình tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, phóng viên của Dân Việt đã liên hệ và bày tỏ mong muốn cô chia sẻ thêm vài điều về bạn trai mới của mình. Nữ ca sĩ lúc này đã tiết lộ rằng: "Chàng hơi bị đẹp trai rất chất nghệ sĩ, lại hát được hơi bị hay. Cho nên, tôi giữ cũng hơi bị mệt. Hiện tại, tôi xin giữ bí mật đến trưa 29/5 mới có thể chia sẻ với các fan".

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Phương Thanh hài hước cho rằng bản thân hơi 'mệt' khi giữ bạn trai của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, những hình ảnh Phương Thanh và bạn trai kém tuổi tình tứ với nhau đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, sau đó nữ ca sĩ đã có một chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Cô viết: "Chúng tôi sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì cũng đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thiên định là vậy, mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống mình biết cách nâng niu, trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi".

Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai?

Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai?

Ở tuổi 49, Phương Thanh tìm được tri kỷ bên bạn trai kém cô 20 tuổi. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ngập tràn hạnh phúc sau quãng đời nhiều nỗi buồn của mình.

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