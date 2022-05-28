Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai?

Hậu trường 28/05/2022 20:03

Ở tuổi 49, Phương Thanh tìm được tri kỷ bên bạn trai kém cô 20 tuổi. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ngập tràn hạnh phúc sau quãng đời nhiều nỗi buồn của mình.

Mới đây, bạn trai Phương Thanh bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc và tặng hoa của nữ ca sĩ ở Đà Lạt. Dù đã được công khai ít ngày trước đó, nhiều người vẫn bán tin bán nghi cho tới khi cả 2 thể hiện tình cảm công khai giữa khán giả. Bạn trai Phương Thanh có ngoại hình điển trai như diễn viên, người mẫu càng khiến người hâm mộ "phát sốt".

Nữ ca sĩ không giấu giếm hạnh phúc hiện tại. Cô dành nhiều lời "có cánh" cho bạn trai của mình như "đẹp trai", "hát hay".

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Phương Thanh hạnh phúc bên bạn trai kém 20 tuổi. ẢNh: FBNV

 

Được biết, bạn trai nữ ca sĩ tên Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao khoảng 1,83 m, ngoại hình như người mẫu. Anh quê Nam Định, hiện sống và kinh doanh về lĩnh vực thời trang tại TPHCM. Vẻ ngoài điển trai cùng nét đàn ông mạnh mẽ của Chí Kiên đã khiến cho Phương Thanh "đổ rầm rầm".

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Vẻ ngoài nam tính, phong trần của nữ ca sĩ "Đêm lao xao". Ảnh: FBNV

 

Không chỉ có ngoại hình đẹp và phong cách thời trang riêng, Doãn Chí Kiên còn có giọng hát tốt. Trong show của Phương Thanh anh ngẫu hứng khoe chất giọng trong bài hit Ai chung tình được mãi hiện đang được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại.

Phương Thanh hài hước nói trước khán giả: "Tôi lời to! Một chàng đẹp trai lại hát hay tha hồ tận dụng".

Trong loạt ảnh được ghi lại, có thể thấy nữ ca sĩ luôn nở nụ cười hạnh phúc, quấn quýt không rời tình trẻ kém 20 tuổi. “Phương Thanh nói khi yêu cô ấy vui như con nít. Cô ấy tự nói mình sinh năm 1997, tức 25 tuổi”, một người bạn của Phương Thanh tiết lộ.

Phương Thanh cho biết vào ngày 29/5, nữ ca sĩ tổ chức buổi họp fan tại TPHCM để giới thiệu, chia sẻ chi tiết về Doãn Chí Kiên với người hâm mộ.

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Bạn trai như tài tử kém Phương Thanh 20 tuổi là ai? - Ảnh 5
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Bạn trai Phương Thanh khiến nhiều người trầm trồ nhờ ngoại hình cao ráo và gương mặt như tài tử. Ảnh: FBNV

 

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, Phương Thanh phải trải qua một tuổi thơ cơ cực. Lên 13 tuổi mồ côi cha, được sự động viên của mẹ, Phương Thanh bắt đầu đi hát và giành được nhiều giải thưởng. Giọng ca trầm khàn trở thành một hiện tượng lạ của nền âm nhạc thập niên 90 và cái tên Phương Thanh bắt đầu được báo chí săn đón.

 

Sự nghiệp âm nhạc của cô đã có lúc đạt đến đỉnh cao danh vọng, có thịnh rồi có suy. Giai đoạn 2005, khi sự nghiệp đang ở mức “lưng chừng” thì Phương Thanh bất ngờ làm mẹ đơn thân khiến dư luận xôn xao.

Không ai biết cha của con gái chị là ai. Phải đến khi người đàn ông này đã mất một năm, Phương Thanh mới chia sẻ. Tiết lộ về cha các con, Phương Thanh cho biết nên gọi là bạn trai thì đúng hơn ông xã bởi cô chưa từng kết hôn. Theo đó, thời điểm khi bé Gà chào đời, cô và bố của bé đã không thể kết hôn do không hợp nhau, gặp nhiều trục trặc, mà theo cô thường tâm sự là không có đủ nhân duyên phu thê.

Ở tuổi 49, Phương Thanh từng chia sẻ rằng cô không còn tìm tình yêu trai gái, chỉ mong có được tri kỷ trong cuộc sống.

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