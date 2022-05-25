Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'?

Hậu trường 25/05/2022 09:53

Sáng ngày 25/5, Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh cận mặt của một người đàn ông được cho là 'người ấy' khiến dân tình vô cùng bất ngờ.

Mới đây Phương Thanh bất ngờ bị netizen tóm sống loạt khoảnh khắc sánh vai cùng một người đàn ông trẻ, bảnh bao, được cho là bạn trai của cô.

Ngay sau đó, chính nữ ca sĩ đã tự minh bình luận bên dưới bài đăng "để em tự công khai" của mình loạt ảnh thân thiết của mình và chàng trai bí ẩn này. Động thái của cô khiến dân tình không khỏi xôn xao cho rằng Phương Thanh đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'? - Ảnh 1
Bài đăng gây chú ý của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Đến sáng ngày 25/5, chẳng cần úp mở nữa, giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng đã tung luôn ảnh full HD cận mặt của "người ấy" khiến netizen được một phen sốc nặng vì visual quá đỉnh.

Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'? - Ảnh 2
Nhan sắc cực phẩm của 'chàng' được Phương Thanh công khai trên MXH - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Phương Thanh hứa hẹn đầy ẩn ý: "Ừ thì em để hình lên nhưng em không dám nói gì đâu nha. Để mọi người cảm nhận về chàng và nàng. Chúc mọi người hôm nay phấn khởi. 2022 - Cuộc đời mới...".

Bên dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ đã tràn vào để lại lời chúc mừng đến nữ ca sĩ va hy vọng màn công khai này sẽ hứa hẹn về một chuyện tình đẹp.

Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ tự nhận 'chàng hơi bị đẹp trai' - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào cuối năm 2017, Phương Thanh từng khiến khán giả xôn xao khi đăng ảnh nắm tay một người đàn ông giấu mặt kèm giấy đăng ký kết hôn. 

Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'? - Ảnh 4
Phương Thanh từng công khai ảnh nắm tay nhưng chuyện đám cưới vẫn là một dấu hỏi lớn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến hiện tại thông tin Phương Thanh kết hôn vẫn còn là dấu hỏi lớn với bạn bè, khán giả.

Trong một show âm nhạc tham gia cùng người bạn thân Đan Trường, Phương Thanh từng nghẹn ngào chia sẻ về mối tình "khắc cốt ghi tâm" với bố của con gái - bé Gà. Cụ thể, vào năm 2019, nữ ca sĩ nhớ lại thời điểm 15 năm trước đó, khi bé Gà - tên thật là Bùi Hà Nghi Phương đến với cô với nhiều sự bí ẩn. Nữ ca sĩ tiết lộ về bố của Nghi Phương là ông Đặng Ngọc Cường - người đưa đón cô trong suốt một thời gian dài trong quá khứ - vào ngày giỗ đầu của ông.

Chẳng còn úp mở, Phương Thanh chính thức công khai ảnh 'full HD' của 'người ấy', nhan sắc cực phẩm của chàng khiến nàng say như điếu đổ, tuyên bố bước sang 'cuộc đời mới'? - Ảnh 5
Bé Gà và bố đẻ - Ảnh: Internet

Chính vì những trắc trở trong chuyện tình yêu, nên những hình ảnh được cho là hẹn hò của cô và người đàn ông "bí ẩn" nói trên đang được netizen chia sẻ rầm rộ, người hâm mộ nữ ca sĩ vẫn luôn mong chị sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình.

Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'!

Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'!

Nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ bị netizen tóm sống loạt khoảnh khắc sánh vai cùng một người đàn ông trẻ, bảnh bao, được cho là bạn trai của cô.

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