Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'!

Hậu trường 24/05/2022 11:40

Nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ bị netizen tóm sống loạt khoảnh khắc sánh vai cùng một người đàn ông trẻ, bảnh bao, được cho là bạn trai của cô.

Nổi tiếng với giọng ca nội lực, phong cách "độc lạ" và những phát ngôn không kiêng nể ai, Phương Thanh là cái tên luôn nhận được sự chú ý của CĐM mỗi lần xuất hiện.

Mới đây nữ ca sĩ bất ngờ bị netizen tóm sống loạt khoảnh khắc sánh vai cùng một người đàn ông trẻ, bảnh bao, được cho là bạn trai của cô.

Theo đó, trên trang cá nhân, Phương Thanh đã chia sẻ lại một link bài báo viết về buổi hẹn hò của cả hai kèm theo dòng chú thích khiến dân tình xôn xao: "Để em tự công khai luôn..."

Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 1
Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài được chăm chút kỹ lượng, váy dự tiệc dài màu tím đậm. Về phía "bạn trai" tin đồn, anh chọn outfit lịch lãm, tone màu trung tính. 

Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 2
Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 3
Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 4
Giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng tự mình công khai 'người yêu' tin đồn - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, ở phần bình luận chính Phương Thanh đã "tự tay" tung ảnh cận mặt của cả hai và khiến netizen thích thú, "đẩy thuyền" tích cực. Hàng loạt cư dân mạng đã không khỏi ngạc nhiên và liên tục để lại lời khen cho độ "xứng lứa vừa đôi", đồng thời mong mỏi "cô Chanh" sớm ngày chính thức công khai.

Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng cũng bị bắt gặp khoác vai thân thiết đi chơi lễ với một người đàn ông lạ mặt. Thông qua ảnh được người qua đường chụp lén, nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông này nhỏ tuổi hơn Phương Thanh, đồng thời "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của cả hai.

Bị netizen 'úp sọt' khai quật toàn bộ khoảnh khắc hẹn hò, Phương Thanh 'chơi tất tay' bằng màn đáp trả 'không phải dạng vừa'! - Ảnh 5
Trước đó, nữ ca sĩ cũng bị tóm sống khoảnh khắc bị nghi la đi hẹn hò trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua - Ảnh: Internet

Hiện, vẫn chưa có thông tin xác thực về môi quan hệ của nữ ca sĩ sinh năm 1973 và trai trẻ nói trên, song trên các diễn đàn mạng, không ít fan hâm mộ đã bắt đầu "ship" nhiệt tình và mong nữ ca sĩ sớm tìm được hạnh phúc đích thực.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Phương Thanh khiến cả cõi mạng bất ngờ khi đăng đàn nói rõ ồn ào của giới nghệ sĩ với bà Phương Hằng. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến "đáp án" cho câu hỏi "theo phe nào" được nữ ca sĩ đáp gọn lỏn trong bài viết.

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