Phương Thanh bất ngờ hé lộ thái độ của con gái riêng đối với 'tình trẻ tình đồn' kém 20 tuổi?

Hậu trường 30/05/2022 10:20

Mới đây, ngay dưới phần bình luận bài viết, Phương Thanh đã có tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ giữa con riêng của mình và "người yêu tin đồn" kém 20 tuổi.

Thời gian gần đây, ca sĩ Phương Thanh và chàng trai trẻ kém 20 tuổi Doãn Chí Kiên vướng nghi vấn hẹn hò gây nhiều sự chú ý từ dân tình. Giữa ồn ào, trưa 29/5, trên trang cá nhân, Phương Thanh bất ngờ chia sẻ một bài báo với tiêu đềPhương Thanh công khai bạn trai kém 20 tuổi” kèm dòng trạng thái ẩn ý: "U là trời, em là ca sĩ trẻ 9X mà tố hơn 20 tuổi chi vậy? Tụi em sẽ duy trì tri kỷ để luôn được bên nhau. Chuyện gì thì cũng có đủ duyên mới gặp được nhau, có tiền kiếp mới có hậu kiếp, thiên định là vậy. Mọi thứ còn lại người muốn định phải còn do cách sống mình, biết cách nâng niu trân trọng nhân duyên mới giữ được nhau. Đủ nợ đủ phần thì sẽ thành duyên thôi".

Phương Thanh bất ngờ hé lộ thái độ của con gái riêng đối với 'tình trẻ tình đồn' kém 20 tuổi? - Ảnh 1
Phương Thanh lên tiếng về nghi vấn hẹn hò với Doãn Chí Kiên - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý hơn cả, dưới phần bình luận bài viết, tương tác với người hâm mộ, nữ ca sĩ có hé lộ về mối quan hệ thân thiết giữa Doãn Chí Kiên với con gái riêng của cô - bé Gà. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Chàng Doãn Chí Kiên rất thân với bé Gà... Thuận duyên là hạnh phúc rồi. Mọi sự cứ để tự nhiên thì duyên mới thuận mà thuận duyên là phúc đức, nghịch duyên là nghiệp".

Phương Thanh bất ngờ hé lộ thái độ của con gái riêng đối với 'tình trẻ tình đồn' kém 20 tuổi? - Ảnh 2
'Tình tin đồn' và con riêng của Phương Thanh có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong đêm nhạc tại Đà Lạt tối 27/5, tình tin đồn của Phương Thanh cũng khiến nhiều người bất ngờ khi lên sân khấu tặng hoa và ôm chặt nữ ca sĩ trước rất nhiều khán giả. Tại đây, nữ ca sĩ không giấu giếm hạnh phúc: "Tôi đang lời to vì có chàng trai vừa đẹp vừa hát hay bên cạnh". Thậm chí, khi nắm tay đưa Doãn Chí Kiên trở lại hàng ghế khán giả, “chị Chanh” còn nhờ người hâm mộ "giữ giúp", đùa rằng: "Mong không ai cướp trai đẹp của tôi". 

 

Tưởng chừng đây sẽ là một mối tình "chị em" mới của Vbiz thế nhưng tại sự kiện họp fan trưa 29/5, khi nhắc tới trai trẻ kém 20 tuổi, Phương Thanh lại cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang có cảm xúc công việc với nhau, làm bạn trai nghệ thuật, chị em nương tựa của nhau. Quan niệm của tôi là nói trước bước không qua, đủ duyên hoa sẽ nở. Mọi chuyện chỉ nội bộ ê-kíp gia đình chúng tôi biết, bên ngoài có sao cứ để vậy".

Phương Thanh bất ngờ hé lộ thái độ của con gái riêng đối với 'tình trẻ tình đồn' kém 20 tuổi? - Ảnh 3
Phương Thanh và Doãn Chí Kiên liên tục được người hâm mộ 'đẩy thuyền' - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng nói thêm: "Gần đây mỗi lần tôi đăng ảnh, mọi người "đẩy thuyền" Chanh - Kiên dữ quá! Nào phu thê, nào cưới hỏi, sinh đẻ,... tá lả luôn! Thú thật, chúng tôi bị ngộp. Hai đứa không ai khai hết chuyện của mình cả. Showbiz thật thật ảo ảo, chúng tôi kể 50-50 là đẹp. Ê-kíp gia đình tôi cũng rất thích Kiên. Muốn biết gạo có thành cơm không, phải để ngày mai trả lời, mọi thứ còn dài không nói trước được".

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