Hậu ồn ào tình ái với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh bất ngờ chiêm nghiệm về tình yêu khiến dân tình gật gù

Hậu trường 06/07/2022 19:50

Thời gian vừa qua, mọi động thái của Phương Thanh và "bạn trai tin đồn" Doãn Chí Kiên vẫn luôn thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Phương Thanh vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý, nhất là sau ồn ào tình ái với "trai trẻ kém 19 tuổi" Doãn Chí Kiên cách đây không lâu. Liên tục vướng tin đồn hẹn hò, nữ ca sĩ sau thời gian úp mở khiến dân tình xôn xao thì bất ngờ cho biết Doãn Chí Kiên đã có vợ con, còn với cô thì cả hai chỉ là "người tình nghệ thuật".

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Thanh đăng tải dòng trạng thái chia sẻ quan điểm về tình yêu gây xôn xao. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tất cả tình yêu đều bắt nguồn từ sự lãng mạn, yêu thương. Hạnh phúc lứa đôi có gìn giữ được lâu dài hay không còn tùy thuộc vào cơm áo gạo tiền. Có thể kết thúc bằng 3 cách: Cùng nhau đi có phước cùng chia có họa cùng hưởng, bắt lỗi nhau hoặc buông tay nhau".

Hậu ồn ào tình ái với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh bất ngờ chiêm nghiệm về tình yêu khiến dân tình gật gù - Ảnh 1
Những chía sẻ mới nhất của Phương Thanh về tình yêu khiến ai nấy đều gật gù đồng tình - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Phương Thanh nêu quan điểm rằng mọi tình yêu đều phải được vun vén từ những điều yêu thương, những khoảnh khắc lãng mạn. Tuy nhiên, cơm, áo, gạo, tiền cũng là những yếu tố quan trọng giúp mối quan hệ có thể lâu dài dược. Do đó, hoặc là sống bên nhau trọn đời, hoặc là trách móc hoặc là buông tay, tình yêu nào cũng có 1 trong 3 cái kết như vậy.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn nhấn mạnh thêm: "Hạnh phúc cũng phải cùng nhau chiến đấu mới có được. Vật chất sắc đẹp sự nghiệp chỉ là hạnh phúc bên ngoài. Tâm huyết đuợc đi cùng nhau mới là hạnh phúc bên trong".

Hậu ồn ào tình ái với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh bất ngờ chiêm nghiệm về tình yêu khiến dân tình gật gù - Ảnh 2
Phương Thanh nêu quan điểm rằng mọi tình yêu đều phải được vun vén từ những điều yêu thương - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu ồn ào tình ái với Doãn Chí Kiên, Phương Thanh bất ngờ chiêm nghiệm về tình yêu khiến dân tình gật gù - Ảnh 3
Phương Thanh không còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên Doãn Chí Kiên - Ảnh: FBNV

Sau ít giờ đăng tải, chia sẻ của Phương Thanh gây chú ý và nhận được sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại ý kiến thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình trước những chia sẻ của nữ ca sĩ.

Hiện tại, Phương Thanh không còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên "người tình nghệ thuật" Doãn Chí Kiên nữa. Thay vào đó, nữ ca sĩ thường chia sẻ những suy ngẫm, triết lý về những kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống hay tình yêu và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Từ khóa:   Phương Thanh bạn trai Phương Thanh sao Việt Doãn Chí Kiên

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