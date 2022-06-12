Bất ngờ tâm sự 'kín', Phương Thanh đáp trả luôn ồn ào chuyện tình cảm với 'tình trẻ kém 20 tuổi'

Vào chiều ngày 11/6, Phương Thanh tiếp tục đăng đàn "tâm sự kín" với khán giả về "chiêu trò PR" của bản thân.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Phương Thanh và Doãn Chí Kiên gây xôn xao dư luận. Bắt nguồn từ những hình ảnh thân mật khoác tay nhau của cả hai trong một sự kiện thời trang hay buổi ăn tối, tin tức 2 người hẹn hò dấy lên. Tuy nhiên, sau đó, Phương Thanh chính thức lên tiếng và khẳng định đàn em chỉ là người yêu trong âm nhạc, nghệ thuật. Vậy nê, khán giả cho rằng chính nữ ca sĩ là người cố tình úp mở, không rõ ràng khiến công chúng hiểu nhầm cô yêu đàn em. Nhiều khán giả thậm chí thất vọng và cho rằng nữ ca sĩ sử dụng chiêu trò để PR sản phẩm, đánh bóng tên tuổi đồng thời không tôn trọng công chúng, truyền thông.

Bài đăng của Phương Thanh gây chú ý trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Sau nhiều lần lên tiếng giải thích, phủ nhận, vào chiều ngày 11/6, Phương Thanh tiếp tục đăng đàn "tâm sự kín" với khán giả về "chiêu trò PR" của bản thân. Cụ thể, cô viết: "Tâm sự kín mà lộ của em. Nhiều lúc en cũng thấy lạ .. Em PR rầm rộ cái dự án Ngược Dòng Nguyên Hương 239 gần cả 10 năm nay rồi …Dự án này em làm về duyên Sơn căn con trai để tóc dài (định cư ờ trên núi và xuống rừng - xuống biển - đi khắp nơi làm nhiệm vụ) vào tới cõi ta bà luôn. Tới lúc em post hình Doãn Chí Kiên cũng là 1 chàng trai tóc dài ra cùng với Nàng Nguyên Hương 39 .. là biết em kết thúc hành trình Ngược Dòng và bắt đầu ra mắt mọi người. Chiêu PR của em chỉ đơn giản vậy thôi... Chúng tôi gia đình - tri kỷ và có duyên tiền kiếp... Từ cổ tới kim...Phương Thanh nói đâu có sai".

Phương Thanh bị chỉ trích dùng chuyện đời tư để PR sản phẩm - Ảnh: FBNV Theo đó, Phương Thanh gián tiếp phủ nhận nghi vấn dựng chuyện tình cảm với Doãn Chí Kiên để gây sự chú ý. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân quảng bá dự án Ngược Dòng Nguyên Hương 239 suốt 10 năm qua là để làm bàn đạp cho sản phẩm âm nhạc lần này. Đây là "chiêu trò" duy nhất mà giọng ca Đêm Lao Xao sử dụng cho sự trở lại lần này.

Thực hư thông tin ca sĩ Phương Thanh bị công an bắt khẩn cấp tại nhà riêng? Từ hôm qua đến nay, tin đồn ca sĩ Phương Thanh bị bắt giam gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội.

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