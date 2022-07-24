Bóc trần mối quan hệ giữa Phương Thanh và Lam Trường: Tình bạn khác giới hơn 2 thập kỉ, ngọt ngào hơn cả tình yêu

Không chỉ kết đôi trên sân khấu, mà ở ngoài đời 2 ca sĩ cũng vô cùng gắn bó, thậm chí họ còn từng ngủ chung giường trong một khách sạn khi đi lưu diễn khiến vợ cũ nam ca sĩ phải nổi máu ghen. Họ tình tứ, nồng nàn tới mức mẹ cả 2 từng nhầm tưởng họ yêu nhau và muốn cặp đôi kết hôn.

Phương Thanh là nghệ sĩ có cá tính rất riêng trong showbiz Việt, không chỉ thể hiện trong âm nhạc mà còn ở cách cô sống và yêu. Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Trống vắng khẳng định người đồng nghiệp thân thiết nhất với mình là Lam Trường .

Trên sân khấu thân thiết là vậy nhưng ngoài đời Phương Thanh - Lam Trường còn tình tứ hơn, họ có những cử chỉ thân mật đến nỗi gia đình còn tưởng 2 người muốn kết hôn song tất cả chỉ dừng ở mức bạn thân khác giới. Phương Thanh chia sẻ trong chương trình 60 phút rực rỡ, vào một dịp Cá tháng Tư, nữ ca sĩ từng đùa với “anh Hai” muốn bắt đầu quan hệ tình cảm, nhưng chính hành động này đã khiến vợ cũ Lam Trường ghen và giận dỗi suốt thời gian dài.

Không chỉ trong cách yêu mà trong âm nhạc, Lam Trường và Phương Thanh cũng có những sự đồng điệu không ai sánh bằng. Những bản tình ca bất hủ họ cùng song ca trên sân khấu như Chia tay trong mưa, Giã từ dĩ vãng, Đừng ai qua lối đó… chắc hẳn đã trở thành ký ức của nhiều người.

Dù rất thân nhưng anh và Phương Thanh không thể bước qua giới hạn - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Lam Trường, dù rất thân nhưng anh và Phương Thanh không thể bước qua giới hạn. Trong một chương trình, "anh Hai" tâm sự: "Có những lúc đi diễn vì không kịp sắp xếp, cả 2 phải ở chung 1 phòng khách sạn, thậm chí còn nằm ngủ chung giường nhưng chỉ nói chuyện và không có chuyện gì xảy ra". Đáp lời bạn thân, Phương Thanh cũng đùa: "Nếu ngày xưa chúng tôi có nhân duyên thì Trường đâu có cơ hội lấy 2 vợ".

Sau một thời gian bị gián đoạn công việc vì dịch bệnh, Phương Thanh đã có chuyến lưu diễn mới tại New Jersy. Không biết vô tình hay hữu ý mà Lam Trường cũng góp mặt tại show diễn nên “chị Chanh” vô cùng háo hức khi được hội ngộ bạn thân khác giới. “Show đầu tiên tại New Jersy, em đã có mặt cùng bầu show. Chờ gặp Lam Trường nữa nha”, Phương Thanh chia sẻ trên trang cá nhân Facebook.

Khán giả cũng vô cùng háo hức trước màn hội ngộ của cặp bài trùng tình tứ một thời - Ảnh: Internet

Đúng như tiết lộ trước đó, chỉ vài tiếng sau khi đăng bài, Phương Thanh đã cập nhật story (tin) khoảnh khắc của mình và Lam Trường. Trong bức ảnh, có lẽ cả hai đang chuẩn bị dùng bữa, dưới phần bình luận, khán giả cũng vô cùng háo hức trước màn hội ngộ của cặp bài trùng tình tứ một thời.

Hiện tại, Lam Trường đang hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi còn Phương Thanh đang chờ một mối tình có thể tiến đến hôn nhân.

Hiện tại, Lam Trường đang hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi - Ảnh: Internet

Mới đây, dù được "đẩy thuyền" rất nhiều với Doãn Chí Kiên nhưng Phương Thanh đã chính thức phủ nhận cả 2 là người yêu. "Cảm ơn những người thiện chí đã cầu chúc và mong tụi em thành đôi. Rất tiếc tụi em chọn là tri kỉ để luôn được bên nhau ngoài đời và là cặp đôi tình yêu trong nghệ thuật", nữ ca sĩ cho hay.

Phương Thanh phủ nhận mình và Doãn Chí Kiên không phải là người yêu - Ảnh: Internet

Dù cả 2 đều đã có cuộc sống riêng nhưng bộ đôi thời Làn sóng xanh vẫn vô cùng thân thiết, tình bạn lâu năm của họ cũng khiến khán giả yêu mến và ngưỡng mộ.