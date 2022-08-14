Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu

Cách đây không lâu, Hoài Lâm liên tục bị cư dân mạng réo tên trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam ca sĩ có biểu hiện không tỉnh táo, nói chuyện thì lan man, mơ hồ và ngủ gật khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ.

Hoài Lâm ngủ gật khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau lần livestream "ngủ gật", Hoài Lâm còn trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi vợ cũ của anh - Cindy Lư bị nghi lộ tin nhắn riêng tư. Đoạn tin nhắn xoay quanh Hoài Lâm với bạn gái hiện tại với những lời chê bai, dè bỉu.

Giữa lúc ồn ào đang xảy ra, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên người yêu cùng lời nhắn: "Tương khắc". Khoảnh khắc nam ca sĩ ngả đầu lên bạn gái với nụ cười tươi rói đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tinh thần của Hoài Lâm đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lần xuất hiện trước.