Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu

Hậu trường 14/08/2022 06:30

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hoài Lâm - con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh với bạn gái đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Cách đây không lâu, Hoài Lâm liên tục bị cư dân mạng réo tên trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam ca sĩ có biểu hiện không tỉnh táo, nói chuyện thì lan man, mơ hồ và ngủ gật khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ. 

 

Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu - Ảnh 1
Hoài Lâm ngủ gật khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, sau lần livestream "ngủ gật", Hoài Lâm còn trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng khi vợ cũ của anh - Cindy Lư bị nghi lộ tin nhắn riêng tư. Đoạn tin nhắn xoay quanh Hoài Lâm với bạn gái hiện tại với những lời chê bai, dè bỉu.

Giữa lúc ồn ào đang xảy ra, mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên người yêu cùng lời nhắn: "Tương khắc". Khoảnh khắc nam ca sĩ ngả đầu lên bạn gái với nụ cười tươi rói đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tinh thần của Hoài Lâm đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lần xuất hiện trước. 

 

Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu - Ảnh 2
Hoài Lâm xuất hiện rạng rỡ bên người yêu - Ảnh: FBNV

Qua hình ảnh được đăng tải, nhiều khán giả bất ngờ vì cặp đôi có tướng "phu thê" vì gương mặt có nhiều nét giống nhau. Có thể thấy Hoài Lâm và bạn gái đang có những giây phút hạnh phúc bên nhau mặc kệ ồn ào đang xảy ra.

Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu - Ảnh 3

 

Sau màn livestream 'ngủ gật', Hoài Lâm xuất hiện hạnh phúc bên người yêu đồng thời nhắn nhủ 1 câu giữa ồn ào bị vợ cũ nói xấu - Ảnh 4
Khán giả động viên và chúc phúc cho Hoài Lâm - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Hoài Lâm là người duy nhất trong số những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh được đích thức Hoài Linh dìu dắt từng li từng tí từ thuở mới vào nghề. Nam ca sĩ cũng gặt hái nhiều thành công với vô số giải thưởng danh giá với chất giong cao vút, tình cảm chạm đến trái tim người hâm mộ. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, bị cha nuôi từ mặt, Hoài Lâm gần như dính vào thị phi và scandal, ngoại hình lẫn sức khỏe của anh tuột dốc.

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Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm và bạn gái sao Việt

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