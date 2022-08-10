Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi'

Hậu trường 10/08/2022 09:36

Nhắc đến Hoài Lâm, khán giả thường nhớ đến một chàng trai thư sinh, phong độ với giọng hát tuyệt vời trước đây.

Hoài Lâm vốn là một trong những nam ca sĩ sở hữu thế mạnh ngoại hình với gương mặt baby cùng vẻ ngoài bảnh bao, dễ dàng "đốn tim" người đối diện. Nhờ vậy, anh có được lượng fan đông đảo ngay khi vừa bước chân vào nghề.

Thế nhưng với hình ảnh mới xuất hiện trên livestream gần đây, nam ca sĩ trở nên lạ lẫm, không thể nhận ra. Đôi mắt lờ đờ, thâm quầng, thần thái mệt mỏi, gương mặt khá hốc hác đã làm giảm đáng kể hình ảnh của Hoài Lâm trong mắt công chúng. Nhiều khán giả phản ứng tiêu cực với diện mạo mới của nam ca sĩ.

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 1
Hoài Lâm xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác với anh trước đó. 

Không chỉ vậy, trước livestream có gần 4.000 người xem, Hoài Lâm còn ngủ gục một cách lạ lùng. So với trước đây, tình hình hiện tại của Hoài Lâm vô cùng khác lạ. Không chỉ diện mạo thay đổi mà cách nói chuyện cũng khác bình thường. 

Nhìn những hình ảnh này, khán giả không khỏi tiếc nuối và khó lòng quên được khoảng thời gian trước đây với những thành tích đáng tự hào của nam ca sĩ. 

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 2
Hoài Lâm bước vào làng giải trí với hình ảnh một nam ca sĩ có diện mạo thư sinh, luôn ăn mặc chỉn chu, tính cách hiền lành và nói không với scandal.

Hoài Lâm chính thức chứng minh tài năng của mình nhờ vào giải quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014. Thừa thắng xông lên, nam ca sĩ gốc Vĩnh Long cho ra mắt loạt ca khúc: Như những phút ban đầu, Có khi, Quay về, Cô bé ngày xưa, .... chất giọng trầm ấm và ngọt ngào đã gây hiệu ứng tích cực trong làng âm nhạc

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 3

Thời điểm đó, khán giả yêu mến Hoài Lâm bởi sự duyên dáng và đa tài khi có thể hát nhiều thể loại nhạc, biết diễn kịch và giả giọng một số ca sĩ nổi tiếng. Cát-xê đi hát của anh tăng chóng mặt, được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 4

Sau bệ phóng ở Gương mặt thân quen, nhiều người tin rằng Hoài Lâm với giọng hát trời phú sẽ ngày càng tỏa sáng nhưng anh đã không làm được điều đó. Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì bất ngờ Hoài Lâm bị dính liên hoàn scandal khiến nam ca sĩ bị hủy toàn bộ các show diễn và giải nghệ 2 năm.

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 5

Khoảng thời gian giữa năm 2020, thông tin Hoài Lâm xác nhận đã tan vỡ với vợ cũ Bảo Ngọc sau hơn 10 năm chung sống và có với nhau mặc dù trước đó nam ca sĩ liên tục thể hiện tình cảm mặn nồng với bạn gái, bất chấp sự quá khích từ fan. Kể từ đó, Hoài Lâm lui về ở ẩn nhưng anh lại liên tục gây hoang mang dư luận với hình ảnh phờ phạc, tiều tuỵ. Thậm chí, nam ca sĩ còn vướng phải những tin đồn có ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần.

Đến hiện tại, Hoài Lâm chỉ còn gắn liền với chuyện tình cảm và sự thay đổi về ngoại hình. Những ai từng yêu mến Hoài Lâm không khỏi tiếc nuối khi anh có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân thì lại không kiểm soát được sự nổi tiếng, đánh mất sự nghiệp đang trên đà vẻ vang.

Nhìn lại nhan sắc 'gây nhớ thương' của Hoài Lâm trước đây, netizen ngậm ngùi 'Lâm của ngày xưa hết rồi' - Ảnh 6

Khán giả bất ngờ chứng kiến Hoài Lâm liên tục 'lảm nhảm', lộ mặt thiếu sức sống, ngủ gật trên livestream: liệu có vấn đề gì về sức khỏe?

Khán giả bất ngờ chứng kiến Hoài Lâm liên tục 'lảm nhảm', lộ mặt thiếu sức sống, ngủ gật trên livestream: liệu có vấn đề gì về sức khỏe?

Vừa qua, Quán quân Gương mặt thân quen 2014 có màn livestream trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ nhân của những bản hit đình đám lại có cuộc nói chuyện khó hiểu, gương mặt thiếu sức sống với biểu hiện liên tục ngủ gật khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

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Từ khóa:   Hoài Lâm nhan sắc Hoài Lâm cuộc sống Hoài Lâm

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