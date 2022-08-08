Hoài Lâm xuất hiện trên sóng livestream với nhiều biểu hiện kỳ lạ, gương mặt đờ đẫn khiến fan sững sờ?

Hậu trường 08/08/2022 08:56

Người hâm mộ tỏ ra cô cùng lo lắng cho tình trạng của Hoài Lâm trên sóng livestream.

Hoài Lâm từng được biết đến là một trong những giọng ca nam trẻ đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ lui về sau để lập gia đình. Thời gian gần đây, Hoài Lâm thi thoảng trở lại mạng xã hội gia lưu với người hâm mộ nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng bởi các biểu hiện lạ của anh chàng.

Hoài Lâm xuất hiện trên sóng livestream với nhiều biểu hiện kỳ lạ, gương mặt đờ đẫn khiến fan sững sờ? - Ảnh 1
Hoài Lâm khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trên sóng livestream mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Điển hình là mới đây nhất, Hoài Lâm gây không ít xôn xao khi xuất hiện trên sóng livestream với những biểu hiện khó hiểu. Cụ thể, nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, cổ đeo xâu chuỗi và ngồi nói chuyện với người hâm mộ. Có thể thấy rõ, biểu cảm trên gương mặt Hoài Lâm rất không bình thường với đôi mắt đờ đẫn cùng cách trả lời những câu nói lan man khiến người xem livestream vô cùng hoang mang.

Hoài Lâm xuất hiện trên sóng livestream với nhiều biểu hiện kỳ lạ, gương mặt đờ đẫn khiến fan sững sờ? - Ảnh 2
Có thể thấy rõ, biểu cảm trên gương mặt Hoài Lâm rất không bình thường với đôi mắt đờ đẫn - Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần bình luận, rất nhiều khán giả đã thể hiện sự lo lắng cho nam ca sĩ. Không hiểu Hoài Lâm đang gặp vấn đề về tâm lý hay sức khỏe thế nào mà biểu hiện quá đỗi kỳ lạ. Nhiều khán giả cũng bày tỏ rằng tài khoản mà nam ca sĩ đang livestream có thể do ai đó giả mạo chứ không phải của Hoài Lâm. Không loại trừ khả năng đây là những buổi livestream cũ được phát lại để câu like.

Hoài Lâm xuất hiện trên sóng livestream với nhiều biểu hiện kỳ lạ, gương mặt đờ đẫn khiến fan sững sờ? - Ảnh 3
Hoài Lâm từng là một giọng ca trẻ vạn người mê - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hoài Lâm không còn hoạt động nhiều trên sân khấu âm nhạc mà thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoản livestream hát hò tặng fan. Vừa qua, Hoài Lâm cũng tung ra MV mới của mình mang tên Trước sau trời cũng mưa. Đây cũng là sản phẩm được người hâm mộ kì vọng rất nhiều khi anh liên tục "úp mở" việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

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