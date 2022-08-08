Hoài Lâm xuất hiện trên sóng livestream với nhiều biểu hiện kỳ lạ, gương mặt đờ đẫn khiến fan sững sờ?

Hoài Lâm từng được biết đến là một trong những giọng ca nam trẻ đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ lui về sau để lập gia đình. Thời gian gần đây, Hoài Lâm thi thoảng trở lại mạng xã hội gia lưu với người hâm mộ nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng bởi các biểu hiện lạ của anh chàng.

Hoài Lâm khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trên sóng livestream mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Điển hình là mới đây nhất, Hoài Lâm gây không ít xôn xao khi xuất hiện trên sóng livestream với những biểu hiện khó hiểu. Cụ thể, nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, cổ đeo xâu chuỗi và ngồi nói chuyện với người hâm mộ. Có thể thấy rõ, biểu cảm trên gương mặt Hoài Lâm rất không bình thường với đôi mắt đờ đẫn cùng cách trả lời những câu nói lan man khiến người xem livestream vô cùng hoang mang.