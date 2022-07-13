Hậu ồn ào tình cảm, vợ cũ Hoài Lâm bất ngờ thông báo 'có bầu' khiến dân tình 'dậy sóng', thực hư thế nào?

Tuy nhiên, không để dân tình tò mò quá lâu, vợ cũ Hoài Lâm ngay sau đó đã tiết lộ "bầu" mà mình đang ám chỉ chính là một trò chơi chứ không phải chuyện "bấu bì" như nhiều người vẫn nghĩ.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Cindy Lư - vợ cũ ca sĩ Hoài Lâm đã đăng tải một đoạn clip khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong clip, nàng hot girl gương mặt mếu máo như sắp bật khóc kèm dòng chữ: "Tại sao lại có bầu vào lúc này? Cuộc đời thật trớ trêu mà".

Đoạn clip khi chia sẻ đã nhận về sự chú ý của fan hâm mộ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người thở phào cũng như bày tỏ sự thích thú trước trò đùa này của Cindy Lư.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Cindy Lư và Hoài Lâm từng là một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Từng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, cả hai vẫn bên nhau và có chung 2 nàng công chúa đáng yêu. Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, Cindy Lư chính thức lên tiếng xác nhận cô và Hoài Lâm đã ly hôn sau 9 năm. Hậu ly hôn, Cindy Lư nhận quyền nuôi dưỡng hai con và cho biết không cần tiền cấp dưỡng từ chồng cũ. Dẫu "đường ai nấy đi" nhưng cặp đôi vẫn giữa mối quan hệ tốt đẹp và không ngại nhắc về nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình Hoài Lâm - Ảnh: Internet

Vào tháng 5/2021, Cindy Lư từng công khai hẹn hò với Đạt G. Thế nhưng, mối quan hệ này lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều, đặc biệt là khi Cindy Lư bị cho là người thứ ba xen ngang vào mối quan hệ của Đạt G và ca sĩ Du Uyên.

Cindy Lư từng công khai hẹn hò với Đạt G - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có lẽ hạnh phúc chưa thật sự miễn cười với Cindy Lư khi cuối năm 2021, cô và Đạt G xác nhận chia tay. Hiện tại, Cindy Lư tập trung vào công việc kinh doanh để lo cho các con và chưa có bất kỳ thông báo nào về chuyện tình cảm.