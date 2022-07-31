Hoài Lâm lộ diện với ngoại hình 'phát tướng', khiến khán giả xúc động chỉ với một câu nói

Nam ca sĩ Hoài Lâm vừa qua đã khiến khán giả vô cùng xúc động với lời chia sẻ từ tận đáy lòng của mình.

Kể từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Hoài Lâm đã được đánh giá và một ca sĩ triển vọng với giọng ca sát và nhiều tố chất khác để nổi tiếng. Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại anh lại có sự nghiệp khá lận đận và đã vẫn chật vật trong việc tìm lại bản thân mình sau nhiều thăng trầm cuộc sống.

Hoài Lâm đã được đánh giá và một ca sĩ triển vọng với giọng ca sát và nhiều tố chất khác để nổi tiếng - Ảnh: Internet

Vừa qua, Hoài Lâm đã có một động thái đáng chú ý trên mạng xã hội về những gì bản thân đã trải qua. Cụ thể, trong một buổi livestream trò chuyện cùng với người hâm mộ, con nuôi Hoài Linh đã bất ngờ cảm thán rằng nếu như không có khán giả thì anh cũng chỉ là "một tảng đá khô cằn".

Hoài Lâm có dấu hiệu 'phát tướng' trong livestream mới đây của mình - Ảnh: Internet

"Nếu không có mọi người Lâm chỉ là một tảng đá, khô cằn, không có mọi người nhắc nhở thì cũng không biết đâu là hiếu, đâu là hành, đâu là điều nên làm, đâu là điều nên nói." - Hoài Lâm tâm sự.

Khi thấy nhiều khán giả đã liên tục "thả tim" và gửi lời động viên mình sau khi anh nhắn nhủ, Hoài Lâm lại tiếp tục nói: "Em thương mọi người, em thương mọi người, nhìn nè, bao nhiêu là trái tim, bao nhiêu là sự thương mến".

Sau khi ly hôn Cindy Lư, Hoài Lâm dọn về quê nhà sinh sống và kín tiếng hơn trong chuyện đời tư - Ảnh: Internet

Đoạn clip chia sẻ này của Hoài Lâm ngay sau đó đã thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận nhận xét anh đang có vẻ ngày càng "phát tướng" thì có vô cùng nhiều những lời động viên nam ca sĩ, mong anh sẽ sớm trở lại với làng giải trí và phát hành những sản phẩm âm nhạc mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-lo-dien-voi-ngoai-hinh-phat-tuong-khien-khan-gia-xuc-dong-chi-voi-mot-cau-noi-487341.html