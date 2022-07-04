Nhan sắc 'tuổi trăng tròn' của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp cuốn hút và cực kỳ kín tiếng

Đáng chú ý, đón sinh nhật cùng Hoài Lâm còn có bạn gái mới của anh - Kim Ngân. Họ công khai tình cảm vào tháng 11/2021 và nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng.

Ngày 1/7 vừa qua, Hoài Lâm đón sinh nhật tuổi 27 bên người thân và bạn bè. Những hình ảnh nam ca sĩ đón tuổi mới được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể thấy cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ rất thoải mái, anh không có khoảng cách gì giữa người nổi tiếng. Dù ngoại hình có phần thay đổi, không được chăm chút kĩ càng như trước nhưng anh đã rất vui vẻ, lạc quan và rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Kim Ngân được biết đến khi tham gia MV Người mới của nam ca sĩ. Đến nay họ vẫn luôn giữ được tình cảm ngọt ngào, đồng hành trên các hoạt động nhưng vẫn rất kín đáo chuyện riêng tư.

Soi những bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy bạn gái mới của Hoài Lâm sở hữu nhan sắc khá ấn tượng với ánh mắt cuốn hút, các đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn.

Bên cạnh đó, tình mới của Hoài Lâm cũng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai trông rất đáng yêu. Ngoài ra, Kim Ngân cũng được đánh giá có phong cách ăn mặc đa dạng. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với Cindy Lư - vợ cũ của Hoài Lâm, thật sự cả 2 đều khá "ngang sức ngang tài".

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Hoài Lâm khiến dân tình trầm trồ. Ảnh: FBNV

Theo một số thông tin ghi nhận được bạn gái Hoài Lâm đang theo học Trung học phổ thông. Ở độ "tuổi trăng rằm", Kim Ngân không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có năng khiếu nghệ thuật khi bộc lộ lối diễn xuất duyên dáng và truyền cảm trong MV Người mới của Hoài Lâm dù không tham gia hoạt động nghệ thuật.

Vẻ đẹp ngọt ngào của bạn gái Hoài Lâm nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai danh tính bạn gái mới, giọng ca Hoa nở không màu từng có gần 10 năm mặn nồng bên hotgirl Bảo Ngọc - cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc, khiến bao khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2011, thế nhưng đến 5 năm sau, Hoài Lâm mới công khai bạn gái. Cuối năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 6 năm yêu nhau, Bảo Ngọc thừa nhận hai người từng chia tay rồi "yêu lại từ đầu".

Trải qua biết bao "sóng gió", đến tháng 6/2020, dân mạng không khỏi tiếc nuối khi Hoài Lâm và Bảo Ngọc chính thức ly hôn sau khoảng thời gian dài gắn bó và có với nhau 2 con gái.

Hậu "đường ai nấy đi", Bảo Ngọc bước vào mối quan hệ với ca sĩ Đạt G nhưng không thể đi đến kết thúc có hậu. Riêng Hoài Lâm lui về ở ẩn tại quê nhà, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.