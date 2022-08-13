Cindy Lư bất ngờ có động thái đáng chú ý giữa nghi vấn nói xấu chồng cũ Hoài Lâm

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là Cindy Lư nói về Hoài Lâm và người yêu mới của nam ca sĩ, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Cụ thể, cô gái được cho là Cindy Lư trong đoạn tin nhắn tỏ thái độ không thiện cảm với người yêu mới của chồng cũ. Cô còn cho rằng, từ hồi có bạn gái mới trông Hoài Lâm tệ hơn trước, cô cũng cảm thấy khó hiểu vì sao ngày xưa lại chọn yêu Hoài Lâm.

Cindy Lư

Sau khi thông tin đoạn chat được lan truyền rộng rãi, Cindy Lư liên tục bị réo gọi trên khắp diễn đàn về drama trên. Cho đến mới đây, trên Instagram cá nhân, vợ cũ Hoài lâm đã có động thái gây chú ý khi đăng tải một đoạn trích trong bộ luật với nội dung nói về những thông tin giả mạo, sai sự thật. Cũng như việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi giả mạo thông tin này cũng sẽ bị phạt ở các mức từ 10 đến 20 triệu đồng.