Cindy Lư bất ngờ có động thái đáng chú ý giữa nghi vấn nói xấu chồng cũ Hoài Lâm

Động thái mới nhất của Cindy Lư được cho là ngầm phủ nhận những tin đồn thất thiệt về mình.
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Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết được cho là Cindy Lư nói về Hoài Lâm và người yêu mới của nam ca sĩ, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Cụ thể, cô gái được cho là Cindy Lư trong đoạn tin nhắn tỏ thái độ không thiện cảm với người yêu mới của chồng cũ. Cô còn cho rằng, từ hồi có bạn gái mới trông Hoài Lâm tệ hơn trước, cô cũng cảm thấy khó hiểu vì sao ngày xưa lại chọn yêu Hoài Lâm.
Sau khi thông tin đoạn chat được lan truyền rộng rãi, Cindy Lư liên tục bị réo gọi trên khắp diễn đàn về drama trên. Cho đến mới đây, trên Instagram cá nhân, vợ cũ Hoài lâm đã có động thái gây chú ý khi đăng tải một đoạn trích trong bộ luật với nội dung nói về những thông tin giả mạo, sai sự thật. Cũng như việc lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi giả mạo thông tin này cũng sẽ bị phạt ở các mức từ 10 đến 20 triệu đồng.
Cindy Lư tên thật là Bảo Ngọc, cô là một hotgirl Sài thành nổi tiếng vì có ông nội là NSƯT Bảo Quốc. Cô nàng ngày càng được biết đến nhiều hơn sau khi công khai tình cảm với Hoài Lâm, kết hôn và có 2 cô con gái.
Thời điểm yêu Hoài Lâm, Cindy Lư từng bị chỉ trích rất nhiều khi người hâm mộ cho rằng cô là nguyên nhân khiến Hoài Lâm thụt lùi trong sự nghiệp. Tuy nhiên khi đó Hoài Lâm đã hết lòng bảo vệ cô. Thế nhưng, tháng 6/2020, Cindy Lư khiến nhiều người vô cùng sốc khi tuyên bố làm mẹ đơn thân sau 9 năm yêu và cưới, đã chính thức ly hôn Hoài Lâm không ồn ào. Hiện tại, cô đang nuôi dưỡng 2 nhóc tì đầy đáng yêu và khiến khán giả phải ngưỡng mộ.