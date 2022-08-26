Động thái mới nhất của ‘Quỳnh búp bê’ Phương Oanh khi lộ ảnh thân mật với doanh nhân đã có gia đình, hành động nhạy cảm gây sững sờ

Theo đó, các hình ảnh tình tứ của cả hai tại sân bay cũng như trong nhà hàng liên tiếp được tung ra. Điều đáng nói là vị doanh nhân này từng có gia đình. Vợ anh được biết tới là một "bóng hồng" vô cùng thông minh, khéo léo và quyền lực trên thương trường. Đáng chú ý, người đàn ông này còn có hành động khá nhạy cảm với cô gái. Dù clip có độ phân giải khá mờ, nhưng cả hai đều trùng khớp từ trang phục cho đến ngoại hình.

Cách đây ít giờ, hình ảnh nữ diễn viên phim "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh thân mật với 1 doanh nhân có tiếng đã có gia đình khiến cộng đồng mạng không khỏi chấn động. Dù hình ảnh ghi lại ở chất lượng thấp nhưng những chi tiết trùng hợp làm dấy lên nghi án người trong ảnh chính là nữ diễn viên ngày càng được củng cố.

Trước sự việc trên, để xác minh thông tin, phóng viên nhiều tờ báo đã nhiều lần liên lạc với nữ diễn viên Phương Oanh qua điện thoại cũng như mạng xã hội. Tuy nhiên, cô đã tắt máy cũng như hoàn toàn giữ im lặng trên các kênh thông tin cá nhân.

Bài đăng trên FB Phương Oanh trùng khớp với ảnh bị team qua đường bắt gặp. (Ảnh: Bí mất showbiz)

Tên tuổi của Phương Oanh bắt đầu được chú ý sau thành công vang dội của bộ phim Quỳnh Búp Bê, chính vì vậy mà mọi mặt về đời sống tình cảm của nữ diễn viên cũng rất mực được công chúng quan tâm. Có thể nói, Phương Oanh là một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất tại VFC (Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam) hiện tại. Một số bộ phim của cô được công chúng biết tới như: Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân...

Phương Oanh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. (Ảnh: Chụp từ phim)

Phương Oanh từng trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2021 sau khi phim Hương vị tình thân kết thúc, cho biết cô không yêu đương và đang tập trung tối đa vào sự nghiệp. Nữ diễn viên cũng thừa nhận khi yêu mình thường rất say mê và không thể dành thời gian cho những công việc khác.

Nữ diễn viên Phương Oanh (Ảnh: FB Phương Oanh)

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Hiện tại, tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia. Sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình. Hiện tại tôi đang rất e ngại và sợ trước những người đàn ông giàu có. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Như tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đường ai nấy đi.