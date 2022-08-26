Trên trang cá nhân mới đây, Phương Oanh thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Shark Bình và khẳng định "không có gì phải hổ thẹn".

Vào ngày 26/8/2022, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Shark Bình tình tứ với diễn viên Phương Oanh tại sân bay và cho rằng hai người đang hẹn hò. Một số người đồn nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê có mối quan hệ "người thứ ba" với đàn ông có vợ. Ngay sau đó, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đã xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình và khẳng định mình không phải là người thứ ba. Đồng thời, cô cho biết những tin đồn thất thiệt đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của mình.

Phương Oanh xác nhận đã hẹn hò Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình Nguyên văn nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ: "Xin chào tất cả mọi người! Tôi đã từng nghĩ: Chuyện tình cảm thì nên giữ cho riêng mình. Nhưng những ồn ào và đồn đoán sai sự thật đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của mình nên tôi đành phải lên tiếng. Vâng, tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu diếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Tôi cũng không nghĩ có thể gây ra xảy ra hiểu lầm như hiện tại.

Chúng tôi đang độc thân khi đến với nhau gần đây. Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Oanh cảm ơn!" Phương Oanh thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Shark Bình và khẳng định 'không có gì phải hổ thẹn' - Ảnh: FBNV Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Anh hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

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