Netizen tràn vào trang cá nhân sau lùm xùm với Quỳnh Búp Bê, vợ Shark Bình ẩn ý: "Mượn đồ mà chưa xin phép là ăn cắp à em?"

Hậu trường 26/08/2022 17:02

Khi nữ diễn viên Phương Oanh bị réo gọi vào lùm xùm "nương tựa" với Shark Bình, cộng đồng mạng cũng đã tràn vào trang cá nhân của vợ "cá mập 8x" này. Vị phu nhân sau đó cũng đã đáp trả đầy ẩn ý.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi những hình ảnh được cho là của nữ diễn viên Phương Oanh - người nổi tiếng với vai diễn Quỳnh Búp Bê và Shark Bình cùng nhau đi nghỉ dưỡng được tung ra. Cả hai nhân vật trong ảnh có những cử chỉ khá thân mật qua ống kính của người qua đường. 

Trong các hình ảnh được tung ra, cô gái được cho là đi cùng Shark Bình lại có trang phục rất giống với nữ diễn viên Phương Oanh. Điều đáng nói hơn hết là Shark Bình trước đó nổi tiếng với câu chuyện cùng vợ mình - doanh nhân Đào Lan Hương gây dựng nên đế chế công nghệ lớn mạnh. 

Netizen tràn vào trang cá nhân sau lùm xùm với Quỳnh Búp Bê, vợ Shark Bình ẩn ý: 'Mượn đồ mà chưa xin phép là ăn cắp à em?' - Ảnh 1

Cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi những hình ảnh được cho là của nữ diễn viên Phương Oanh - người nổi tiếng với vai diễn Quỳnh Búp Bê và Shark Bình cùng nhau đi nghỉ dưỡng được tung ra.

Ảnh: Internet

Dù cả hai nhân vật bị "réo tên" trong ảnh chưa có bất kì động thái nào nhưng cộng đồng mạng đã lập tức tràn vào trang cá nhân của vợ "cá mập 8x" này. Đa số các bình luận đều đề cập đến nghi vấn vị doanh nhân 8x cặp kè với nữ diễn viên. Vị nữ tướng của "cá mập 8x" cũng đã đáp trả đầy ẩn ý. Cụ thể, một tài khoản mạng đã gửi hình ảnh Phương Oanh kèm lời nhắn nhủ:" Em họ của chồng chị nè!!" thì doanh nhân Đào Lan Hương cũng trả lời lại: "Mượn đồ mà chưa xin phép là ăn cắp à em?". 

Netizen tràn vào trang cá nhân sau lùm xùm với Quỳnh Búp Bê, vợ Shark Bình ẩn ý: 'Mượn đồ mà chưa xin phép là ăn cắp à em?' - Ảnh 2

Vị nữ tướng của "cá mập 8x" cũng đã đáp trả đầy ẩn ý.

Ảnh chụp màn hình.

Nữ diễn viên Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh và hiện là gương mặt sáng gái của các phim thuộc "khung giờ vàng" VTV. Cô có cú bứt phá sau vai diễn Quỳnh Búp Bê trong bộ phim cùng tên. 

 

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