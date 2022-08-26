Tuy nhiên cả Shark Bình và Phương Oanh đều lần lượt lên tiếng phủ nhận mối quan hệ ngoài luồng, cho rằng cả hai hiện đang độc thân và hoàn toàn không có lỗi trong chuyện tình này.

Mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh hiện đang là tâm điểm gây chú ý trên mạng xã hội. Từ trưa 26/8, loạt hình ảnh thân mật giữa hai người lan truyền khắp các diễn đàn. Những hình ảnh này làm dấy lên tin đồn Phương Oanh là người thứ ba trong mối quan hệ với Shark Bình.

Trước khi vướng vào ồn ào tình cảm với Shark Bình, nữ chính phim Quỳnh búp bê đã trải qua 3 mối tình và đều kín tiếng.

Thế nhưng, vợ của Shark Bình - bà Đào Lan Hương khẳng định chắc nịnh cả hai vẫn chưa ly hôn. Theo đó trên Dân Việt, vợ của Shark Bình cho biết: "Chúng tôi chưa hề ra tòa, chưa hề ly hôn, giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi đang trong tình trạng rất khủng hoảng. Tôi đang rất lo lắng cho hai đứa con khi chúng biết chuyện này. Lỗi của người lớn mà trẻ con lại phải chịu thì rất tội cho chúng".

Từng muốn bỏ nghề khi yêu tình đầu

Phương Oanh từng chia sẻ với báo chí rằng cô có người yêu khi mới bước chân vào nghề diễn. Khi yêu, cô có ý định bỏ nghề lấy chồng nên không nhận bất cứ dự án phim nào. Thậm chí, cô còn đi du học ngành quản Quản trị khách sạn du lịch ở Singapore để chuẩn bị cho tương lai.

Tuy vậy, học được mấy tháng cô dừng lại vì cảm thấy không yên tâm với bạn trai ở nhà. Về nước, tình cảm của cặp đôi duy trì được 1 năm thì chia tay. "Việc tôi tham gia 'Lặng yên dưới vực sâu' và chấp nhận đi Hà Giang mấy tháng trong thời gian làm phim là để tỉnh táo nhìn nhận về cuộc tình này", cô bày tỏ.

Mất lòng tin ở đối phương, cô quyết chia tay sau 4 năm yêu, vào năm 2016.

Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng đường tình duyên của Phương Oanh đầy trắc trở. Ảnh: Internet

Mối tình thứ 2 dang dở vì... lừa dối

Sau mối tình đầu dang dở, Phương Oanh sớm tìm được bạn trai mới. Theo sự miêu tả từ nữ diễn viên, người đàn ông ấy cũng rất độc lập, trưởng thành và bản lĩnh. Vừa trải qua nỗi buồn vì chia tay người đàn ông quen biết suốt 4 năm, những tưởng rằng sẽ có một cái kết đẹp với người mới. Thế nhưng không lâu sau đó, Phương Oanh tiếp tục phải dừng lại vì nhận ra mình đã yêu nhầm người. Bạn trai đã liên tục lừa dối cô.

Phương Oanh cũng tiết lộ, thời điểm cô tham gia Ngược chiều nước mắt cũng đúng vào thời điểm cô vừa chia tay cuộc tình thứ 2. Trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Phương Oanh cũng tiết lộ cứ hễ có dự án phim mới là cô sẽ lận đận trong chuyện tình cảm.

Cô giãi bày: "Tôi bước vào cuộc tình thứ 2 nhưng nó cũng mang đến cho tôi những biến cố rất kinh khủng. Thay vì dùng dằng như trước, tôi quyết định chấm dứt sớm để bớt đau khổ… Những biến cố trong cuộc sống và sự trưởng thành hơn trong cảm nhận của tôi về cuộc đời, con người giúp tôi thể hiện cảm xúc tốt hơn. Khi diễn xuất, tôi cảm thấy mình được trải lòng".

Nữ diễn viên nói, cô phát hiện mình liên tục bị bạn trai lừa dối, nhưng cô không bao giờ trách người thứ ba.

"Nếu có trách, tôi chỉ trách bạn trai mình. Hầu như đàn ông trên thế gian này đều ở thế chủ động. Nếu như anh ấy không chủ động mở lòng thì người thứ 3 kia không bao giờ có cơ hội bước vào cuộc tình của chúng tôi. Trên đời này, rất ít người con gái trơ tráo đến mức cố tình nhảy vào mối quan hệ của người khác. Kể cả trong trường hợp có người đủ trơ tráo đến vậy, nếu lung lay thì anh ấy cũng chẳng ra gì.

Nói tóm lại, đàn ông mà lung lay vì người thứ 3, dù chủ động hay bị động đều là những người không ra gì. Vì nghĩ vậy nên khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ ghen tuông hoặc đi đánh ghen. Tôi cũng không bao giờ quan tâm, dò xét các đối tượng là người thứ 3 trong cuộc tình của mình" – Mỹ nhân 8x trải lòng.

Lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh với bạn trai lên MXH

Sự nghiệp diễn xuất thăng hoa nhưng chuyện tình cảm của Phương Oanh lại khá kín tiếng. Cô hiếm khi tiết lộ về chuyện riêng tư trên báo chí và cả trên mạng xã hội. Chỉ duy nhất một lần Phương Oanh công khai bạn trai vào khoảng tháng 2/2020.

Cô chia sẻ mình đã trúng "tiếng sét ái tình" với bạn trai hơn cô 2 tuổi, làm ngành khoáng sản. Đây là người hội tụ đầy đủ những yếu tố cô cần và luôn cảm thấy an toàn, ấm áp khi ở bên.

Phương Oanh công khai mối tình mới nhất vào tháng 2/2020 và bất ngờ tuyên bố độc thân sau đó không lâu. Trong khoảng thời gian yêu nhau, nữ diễn viên thường đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Ảnh: FBNV

Cuộc tình này, Phương Oanh nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc thân mật cùng bạn trai lên mạng xã hội.

Sau 5 tháng yêu nhau, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Diễn viên Quỳnh búp bê cho hay: "Cả hai chúng tôi đều không làm gì có lỗi với nhau nhưng vì đã hết duyên nên không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Hiện tại, mọi chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng, êm đẹp và tôi cũng không muốn nhắc đến quá nhiều nữa".