Shark Bình phủ nhận chuyện chưa ly hôn với vợ: 'Chúng tôi thỏa thuận bằng miệng với nhau, bạn bè đồng nghiệp có thể làm chứng'

Hậu trường 26/08/2022 20:28

Sau lời phủ nhận đã ly hôn của vợ Shark Bình, mới đây doanh nhân 8x cũng đã chia sẻ lời của vợ là chưa đúng với tình hình thực tế.

Trưa ngày 26/8, netizen được một phen xôn xao vì những hình ảnh thân mật của nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình). Tiếp theo đó cả hai đã lên tiếng xác nhận hẹn hò chính thức được một thời gian. Điều đáng nói là mặc dù Shark Bình lên tiếng khẳng định Phương Oanh không phải là "tiểu tam" và bản thân anh đã độc thân được khoảng 2 năm. 

Sau đó, doanh nhân Đào Lan Hương, người "đầu ấp tay gối" chặng đường 20 năm cùng Shark Bình lại chia sẻ dòng trạng thái đáng buồn trên trang cá nhân của mình rằng: "Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để lóa mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế. Hiện mình chia ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa...". 

Shark Bình phủ nhận chuyện chưa ly hôn với vợ: 'Chúng tôi thỏa thuận bằng miệng với nhau, bạn bè đồng nghiệp có thể làm chứng' - Ảnh 1

mới đây Shark Bình cũng đã tiếp tục trả lời truyền thông về tình trạng hôn nhân hiện tại của mình và bà Đào Lan Hương.

Ảnh: Internet

Đáp lại những động thái có phần mâu thuẫn này, mới đây Shark Bình cũng đã tiếp tục trả lời truyền thông về tình trạng hôn nhân hiện tại của mình và bà Đào Lan Hương. Cụ thể, anh chia sẻ với báo Zing rằng: "Từ năm 2018, chúng tôi đã có nhiều trục trặc và mâu thuẫn trong đời sống, nên từ cuối năm đó chúng tôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn, đồng thời thoả thuận và thực hiện xong việc chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng". 

"Cá mập 8x" cũng chia sẻ thêm về tình trạng gia đình rằng: "Đến giữa năm 2020, chúng tôi đã không còn chung sống tại ngôi nhà cũ tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Cá nhân tôi đã chuyển ra sống một mình tại một chung cư ở quận khác, một thời gian sau vợ (cũ) của tôi cũng đã chuyển đến một nơi ở khác ở quận Hà Đông".

Shark Bình phủ nhận chuyện chưa ly hôn với vợ: 'Chúng tôi thỏa thuận bằng miệng với nhau, bạn bè đồng nghiệp có thể làm chứng' - Ảnh 2

Ông Bình cũng chia sẻ rằng điều bà Đào Lan Hương nói hoàn toàn "chưa sát với tình hình thực tế"

Ảnh: Internet 

Theo đó, ông Bình cũng chia sẻ rằng điều bà Đào Lan Hương nói hoàn toàn "chưa sát với tình hình thực tế": "Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng

 

 

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