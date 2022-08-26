Khẳng định chưa ly hôn, bà xã Shark Bình nhớ về thuở hàn vi: 'Buồn và thương nhất là lúc này'

Giữa lúc dư luận đang quan tâm chuyện hôn nhân của ông Nguyễn Hoà Bình, bà xã Đào Lan Hương đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân của mình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tình tứ của nữ diễn viên Phương Oanh và ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình), doanh nhân trong chương trình "Shark Tank Vietnam" tại sân bay. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ về mối quan hệ này khi doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vốn được biết tới với một gia đình viên mãn. Tuy nhiên, phía Tập đoàn NextTeᴄh do shark Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã cung cấp thông tin cho báo chí, khẳng định, ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) và bà Đào Lan Hương đã ly hôn cách đây 2 năm. Trong khi đó, bà Đào Lan Hương lại khẳng định rằng bà với shark Bình chưa hề ly hôn. Đồng thời, nữ doanh nhân còn nhấn mạnh: "Chuyện gia đình rất phức tạp, tôi sẽ giải quyết từ từ. Bây giờ, mọi việc tôi sẽ ủy quyền cho luật sư của tôi giải quyết".

Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương - Ảnh: Internet Mới đây, giữa lúc dư luận đang quan tâm chuyện hôn nhân của ông Nguyễn Hoà Bình, nữ doanh nhân Đào Lan Hương đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân của mình. Nữ doanh nhân chia sẻ: "Ngắm 2 đứa từ thuở hàn vi mà buồn và thương, nhất là lúc này! Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế... Hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra toà. Xin lỗi nếu Hương chưa sẵn sàng trả lời mọi người lúc này".

Nữ doanh nhân Đào Lan Hương đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ về hành trình chạm đến thành công của mình, Shark Bình từng đề cao vai trò của vợ - doanh nhân Đào Lan Hương. Bà đã sát cánh cùng chồng là ông Nguyễn Hoà Bình thành lập tập đoàn Nexttech sau một thời gian quen nhau khi sinh hoạt chung tại Trung tâm tài năng trẻ FPT. Nữ doanh nhân cho biết bản thân đã phải làm việc vất vả, luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào xử lý mọi tình huống cấp thiết. Dành 15 năm thanh xuân để gắn bó với Shark Bình trong xây dựng Nexttech, năm 2017, bà Đào Lan Hương rời vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn để xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Chân dung bà xã kín tiếng của Shark Bình: Từng cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm hạnh phúc Shark Bình đã từng đề cao vai trò của bà xã Đào Lan Hương. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, họ chính là "đôi bạn cùng tiến" trên hành trình xây dựng sự nghiệp.

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