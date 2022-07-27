Hậu ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình bày tỏ 'lời ruột gan', tiết lộ mối quan hệ hiện tại với con trai chung

Hậu trường 27/07/2022 10:57

Mặc dù Ngọc Lan và Thanh Bình đã không còn sống chung trong một mái nhà nhưng những chia sẻ của cặp đôi về cậu con trai chung Louis vẫn rất được quan tâm.

Gia đình Ngọc LanThanh Bình từng được nhiều người yêu mến khi cả hai vợ chồng cùng tham gia nghệ thuật và có cậu quý tử điển trai, đáng yêu - Louis. Sau khi "đường ai nấy đi", Ngọc Lan đảm nhận việc nuôi dưỡng quý tử nhưng vẫn tạo điều kiện để Thanh Bình gặp gỡ con. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thường xuyên đến thăm con và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Bình đã đăng tải bức ảnh chụp cùng cậu con trai cưng. Nhân dịp cả 2 ba con đều rảnh rỗi, nam diễn viên nhanh chóng đến gặp quý tử và đưa bé tới khu vui chơi để thư giãn. Bên cạnh đó, Thanh Bình còn viết kèm dòng trạng thái khá xúc động. Anh chia sẻ: "Dù thế nào thì đây vẫn là con trai của Ba Bình".

Hậu ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình bày tỏ 'lời ruột gan', tiết lộ mối quan hệ hiện tại với con trai chung - Ảnh 1
Thanh Bình đưa con trai đến khu vui chơi để thư giãn vào dịp hè - Ảnh: FBNV
Hậu ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình bày tỏ 'lời ruột gan', tiết lộ mối quan hệ hiện tại với con trai chung - Ảnh 2
Thanh Bình dành nhiều thời gian gặp gỡ và đưa con trai đi chơi hậu ly hôn - Ảnh: FBNV

Có thể thấy qua những dòng chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên cho biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn yêu thương, bảo vệ quý tử vì đây chính là con cưng của anh. 

Ngoài ra, nhiều người cũng vô cùng ngỡ ngàng vì nhóc tỳ Louis càng lớn trông càng giống bố Thanh Bình. Hai bố con chụp ảnh cận mặt, má kề má cho thấy từng đường nét trên gương mặt Louis như mắt, mũi, miệng, thậm chí là cặp lông cũng sao y bản chính.

Hậu ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình bày tỏ 'lời ruột gan', tiết lộ mối quan hệ hiện tại với con trai chung - Ảnh 3
Thanh Bình và vợ cũ vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con cái, gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống như những người bạn - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Lan cũng từng chia sẻ với truyền thông về trách nhiệm làm cha của Thanh Bình. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: "Anh Thanh Bình mỗi khi rảnh đều qua chơi với con. Chỉ có điều, anh Bình khá bận rộn, không được nghỉ nhiều, những lúc nghỉ lại trùng với giờ học của con nên hai cha con ít khi được gặp nhau. Tôi nuôi con khó tính lắm, giờ giấc là phải đúng. Đó là nền tảng để xây dựng cho con ngay từ nhỏ, để sau này tôi đi làm xa thì nó cứ theo đúng giờ đó mà làm”.

Việc ly hôn văn minh và chung tay nuôi dạy con trai của Thanh Bình và Ngọc Lan nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của mọi người bởi điều này sẽ giúp những đứa trẻ không bị tổn thương khi có một gia đình tan vỡ. Đồng thời, cả hai vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con cái, gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống như những người bạn.

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Diễn viên Thanh Bình đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn chính trong bộ phim Trại hoa đỏ, cuộc sống hiện tại cũng như những dự định trong tương lai của mình.

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