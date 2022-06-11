Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa'

Hậu trường 11/06/2022 17:07

 Mới đây, khi tham gia một show truyền hình, Ngọc Lan đã có những trải lòng về những chuyện xoay quanh cuộc sống đặc biệt là chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình.

Từng là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của showbiz Việt, thông tin cặp đôi diễn viên Thanh Bình - Ngọc Lan "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối. Mới đây, tham gia chương trình "Lời tự sự", Ngọc Lan đã có những trải lòng về những chuyện xoay quanh cuộc sống đặc biệt là chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình.

Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa' - Ảnh 1
Ngọc Lan tham gia chương trình 'Lời tự sự' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Lan cho hay cô ký đơn ly hôn vào 9/2019 và đến tháng 11 công bố với công chúng. Theo Ngọc Lan, hôn nhân lục đục thì khán giả ít nhiều cũng cảm nhận được nên cô không muốn giấu diếm chuyện này. “Mình không giấu được. Đối với tôi đó là kinh nghiệm. Vui thôi đừng vui quá, vì đến lúc hết vui thì mọi người biết" - Ngọc Lan chia sẻ.

Nữ diễn viên "Mặt nạ gương" tâm sự, khi đi đến ly hôn, cô cũng đã mất một thời gian khá lâu để suy nghĩ xem quyết định này liệu là đúng hay sai và cô phải đối mặt với con cái, công chúng như thế nào. Tuy nhiên, sau nhiều trăn trở, cả Ngọc Lan và chồng cũ đều đồng ý rằng sống xa nhau sẽ là một giải pháp tốt hơn cho tâm lý của cả hai.

Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa' - Ảnh 2
Cô chia sẻ về cuộc hôn nhân đã qua - Ảnh: Chụp màn hình

"Câu chuyện ly hôn không phải một ngày một bữa mà cũng khá lâu. Đến khi cả hai cảm thấy không thể đối thoại với nhau về vấn đề hôn nhân thì quyết định ly hôn thôi. Tôi phải suy nghĩ xem đúng hay sai, quyết định này mang lại hậu quả như thế nào, mình đối diện với con thế nào, với công chúng thế nào. Đến cuối cùng, cả tôi và anh ấy đều cảm thấy sống xa nhau là giải pháp tốt hơn cho tâm lý của hai đứa" - Ngọc Lan chia sẻ thêm.

Bà mẹ một con cũng cho biết từng nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng với nội dung kiểu như “khoe cho lắm vào" khiến cô khó chịu ở thời điểm đó. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, cô cũng thấy những câu đó có phần đúng.

Hậu đổ vỡ với Thanh Bình, Ngọc Lan trải lòng về 'góc khuất' hôn nhân, nói rõ quan điểm chuyện 'đi thêm bước nữa' - Ảnh 3
Gia đình Ngọc Lan - Ảnh : Internet

Đề cập đến chuyện "đi thêm bước nữa", Ngọc Lan tiết lộ điều này khó xảy ra vì cô không muốn ai can thiệp can thiệp vào việc nuôi dạy con của mình: "Cho nên nếu sau này tôi đi bước nữa chắc cũng khó với tính cách của tôi. Tôi đâu biết được hôm nay người ta thương, mai hết thương thì sao. Mình nhiều khi đang nóng giận chuyện gì đó còn khó chịu với con chứ nói gì người ta. Mà ai nặng nhẹ với con tôi chắc tôi ghét lắm, lúc đó lại đổ vỡ nữa".

Hậu ly hôn, ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và công việc của mình. Bên cạnh việc tham gia vào các dự án phim ảnh, Ngọc Lan dành nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc con trai. 

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