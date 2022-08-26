Chân dung bà xã kín tiếng của Shark Bình: Từng cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm hạnh phúc

Shark Bình đã từng đề cao vai trò của bà xã Đào Lan Hương. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, họ chính là "đôi bạn cùng tiến" trên hành trình xây dựng sự nghiệp.

Bước ra từ chương trình Shark Tank, doanh nhân Nguyễn Hoà Bình luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi khối gia sản "khổng lồ" cùng những quan điểm thú vị về khởi nghiệp của bản thân. Đặc biệt, khi chia sẻ về hành trình chạm đến thành công của mình, Shark Bình luôn đề cao vai trò của vợ - nữ doanh nhân Đào Lan Hương. Shark Bình là nhà sáng lập và chủ tịch của một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi - Ảnh: Internet Là một trong những nữ doanh nhân quyền lực trên thương trường, người sáng lập, CEO của một học viện công nghệ luôn khiến mọi người phải dành một ánh mắt ngưỡng mộ khi nhắc đến. Trước đây, nữ doanh nhân Đào Lan Hương vốn là học sinh chuyên Hóa trường Hà Nội Amsterdam. Tuổi đôi mươi chị đã bắt đầu khởi nghiệp và cùng chồng cũ của mình sáng lập nên tập đoàn công nghệ nổi tiếng. Vậy nên, chị được giới thương trường mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ.

Nữ đại gia đang giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của một học viện về công nghệ, đồng thời là giám đốc điều hành một tập đoàn chuyên hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngoài ra chị từng phó chủ tịch của tập đoàn công nghệ do Shark Bình đứng đầu. Nữ doanh nhân Đào Lan Hương được giới thương trường mệnh danh là bóng hồng quyền lực ở lĩnh vực công nghệ - Ảnh: Internet Năm 2017, vợ của Shark Bình là gương mặt đại diện duy nhất của Việt Nam trong chương trình đặc biệt dành cho các dự án có ảnh hưởng xã hội tại khu vực Đông Nam Á. Cùng năm đó chị còn vinh dự góp tên trong 4 nữ doanh nhân đại diện cho Việt Nam trong chương trình có tên NextGen Women Entrepreneur tại Thuỵ Sĩ.

Song ở đời sống thường nhật, chị được người đối diện đánh giá là người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, chu toàn chuyện gia đình. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường cũng như sở thích chơi đàn, nghe nhạc và tập yoga như bao người phụ nữ khác. Là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" nhưng Đào Lan Hương rất kín tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Hiện tại, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Shark Bình và Phương Oanh hẹn hò. Ngay sau đó, cả hai cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này và phủ nhận chuyện "người thứ ba". Theo đó, Shark Bình và Phương Oanh cho biết họ quen nhau khi cả hai đều độc thân. Đáng chú ý là, trong khi vị doanh nhân lên tiếng cho biết bản thân đã ly hôn và sống độc thân hơn 2 năm nay thì vợ của Shark Bình lại bác bỏ thông tin này. Vợ của Shark Bình cho biết bà hiện tại đang rất bối rối trước những thông tin trên mạng xã hội. Thời điểm hiện tại, nữ doanh nhân sẽ uỷ quyền cho luật sư để giải quyết: "Chuyện gia đình rất phức tạp, tôi sẽ giải quyết từ từ". Chuyện hôn nhân của cả hai hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-ba-xa-kin-tieng-cua-shark-binh-tung-cung-nhau-khoi-nghiep-va-xay-dung-to-am-hanh-phuc-496265.html