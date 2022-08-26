Shark Bình và những phát ngôn gây ‘dậy sóng mạng xã hội’ trong Thương vụ bạc tỷ

Hậu trường 26/08/2022 17:42

Shark Bình có sự nghiệp và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ, ông cũng được ví là một trong những "cá mập" chăm giải ngân nhất trên truyền hình.

Nhắc đến Shark Bình, với những người theo dõi chương trình truyền hình Thương vụ bạc tỷ đã không còn xa lạ. Ông Bình không ᴄhỉ đượᴄ biết đến ᴠới ᴠai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank Việt Nam mà ᴄòn đượᴄ ᴄoi là "tri kỷ" ᴄủa ᴄáᴄ startup Việt ᴠới hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp thành ᴄông. Cũng từ ᴄhương trình nàу mà ᴄáᴄh gọi "Shark Bình" đượᴄ biết đến ᴠà ѕử dụng rộng rãi mỗi khi nhắᴄ về ông.

Trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) cam kết giải ngân hơn 70 tỷ đồng sau 2 mùa Shark Tank. Ông cũng có nhiều phát ngôn nổi tiếng và gây tranh cãi.

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Ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình), Chủ tịᴄh Tập đoàn NextTeᴄh. Ảnh: Dân trí

Theo đó, vị đại gia này được biết đến với các phát ngôn ‘thẳng mà thật’, lạnh lùng nhưng kiên quyết. Trong chương trình, khi các startup lên truyền hình gọi vốn định giá khá "trên trời", shark Bình thường dùng những lời nhận xét gay gắt đáp trả gây tranh cãi nổ trời.

Sau chương trình, một số ủng hộ những câu nói có tính ‘sát thương’ nhưng quyết đoán và thực tế. Một số người khác cho rằng những câu nói này với những startup có thiên hướng nặng nề. Các câu nói của ông sau khi chương trình lên sóng từng gây ra tranh, gây xôn xao mạng xã hội như sau:

"Em đến đây để đùa shark à"?

"Dù em có định giá 250 triệu đồng thôi thì anh cũng không đầu tư. Lý do là các em đang làm một thứ vô nghĩa".

"Anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa bởi vì em sẽ mất tiền".

"Bọn em dùng rất nhiều thuật ngữ chém, tự định giá 100 tỷ đồng, có khi không phải người của trái đất này".

"Tụi em giống anh cách đây 20 năm, rất non và xanh".

"Shark Tank là một sân chơi chỉ nói về tiền thôi".

"Em phải tỉnh ra, đừng ngáo giá".

"Sản phẩm của em quá đơn giản, làm cho tôi cảm thấy rất mất thời gian".

Theo VTC News, ông Bình có tên thật là Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình sinh năm 1981) được biết đến là "Át ᴄhủ bài" ᴄủa Tập đoàn NextTeᴄh - tập đoàn ѕở hữu nhiều thương hiệu ᴄông nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo, Ngân Lượng…

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Shark Bình trong chương trình thực tế. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cả ông và vợ đều là lãnh đạo chủ chốt trong Tập đoàn NextTech. Không những thế họ còn là người đứng đầu của nhiều dự án về công nghệ. Năm 2016, vợ chồng ông Bình đã quyết định đầu tư dự án Học viện Sáng tạo Công nghệ TEKY. Đây là học viện đào tạo công nghệ chất lượng cho trẻ em đầu tiên ở Việt Nam.

Nói về vợ của ông, năm 18 tuổi, bà Đào Lan Hương đậu vào Đại học Kinh tế quốc dân và cùng chồng là Shark Nguyễn Hoà Bình khởi nghiệp khi chỉ vừa bước sang tuổi 19, 20.

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Bà Đào Lan Hương. Ảnh: Internet

Từng chia sẻ cùng Tri thức trẻ, bà Đào Lan Hương cho biết, bản thân đã phải làm việc vất vả, luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào xử lý mọi tình huống cấp thiết, nhiều đêm trường kỳ làm việc, xử lý hợp đồng dự án, sáng hôm sau tới trường như bình thường. Sau gần 20 năm, bà cùng Shark Bình sáng lập nên tập đoàn công nghệ có giá trị hàng trăm triệu USD.

Shark Bình rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh vợ con với truyền thông, tuy nhiên, khi nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương, ai cũng nhớ về người phụ nữ tài giỏi và quán xuyến chuyện kinh doanh chẳng kém cạnh ông xã. Họ đã nỗ lực thật nhiều để có thành quả như hôm nay.

Hiện nay, NextTech là tập đoàn lớn với hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia. Mục tiêu tương lai của NextTech là trở thành Tập đoàn điện tử hóa thương mại sáng tạo và lớn mạnh nhất Đông Nam Á. NextTech từng được ví như “Alibaba của Việt Nam”. Doanh nghiệp này còn được bầu chọn là 1 trong 10 công ty có ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam. Hai vợ chồng ông đều được ngưỡng mộ về sự nghiệp và tài năng của mình.

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