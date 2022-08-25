NSND Thanh Hoa bị gia đình ‘ngăn cản’ hát với Hòa Minzy vì khoảng cách tuổi tác

Mặc dù có khoảng cách hai thế hệ khá lớn, song, NSND Thanh Hoa và nữ ca sĩ 9x Hòa Minzy vẫn quyết định kết hợp chung với nhau ca khúc hit của mình.

Ngay lần đầu gặp gỡ, NSND Thanh Hoa thổ lộ mình rất mến nữ ca sĩ với bản hit 'Rời bỏ', bà cũng cho hay, bà quý Hòa Minzy vì giọng hát trong trẻo, sở thích và đam mê ca hát giống hệt như bà hồi xưa. Cũng chính vì điều đó, nghệ sĩ này cũng đồng ý cho nữ ca sĩ 9x hát lại bản hit Tàu anh qua núi của mình và cho phép cô đi diễn ở các chương trình khác nhau.

NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy. Ảnh: Internet Sự thành công của cô gái trẻ vào thời điểm 2016 khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen và hóa thân lại nữ nghệ sĩ này đã khiến nhiều người không khỏi hào hứng. Thậm chí, giọng ca 71 tuổi còn cho rằng, Hòa Minzy hát tuyệt vời. Bà nhận định rằng, có những người kế tục được những âm hưởng đồng quê của Việt Nam như vậy là quá tốt, thậm chí, nếu Hòa nổi tiếng vì những ca khúc của thế hệ trước là điều bình thường, còn ngược lại, khi bản thân kết hợp với Hòa Minzy và hát lại ca khúc của nữ ca sĩ này thì bị gia đình cấm cản. Nữ nghệ sĩ cho rằng, tuổi tác là rào cản khi bà hát lại những ca khúc của nữ ca sĩ trẻ Hòa Minzy. Bên cạnh đó, người thân như cháu và chồng bà đều không ủng hộ việc bà thể hiện lại các ca khúc của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Gia đình ngăn cản NSND hát với nữ ca sĩ 1995. Ảnh: Internet NSND Thanh Hoa chia sẻ cho Thanh niên biết: "Cả nhà của tôi từ chồng, con đến cháu, nhất là các cháu của tôi nói: "Bà ơi, bà không hát được nhạc Hòa Minzy đâu". Còn chồng tôi lại bảo: "Thôi cũng chẳng còn trẻ gì nữa đâu, 72 tuổi rồi còn thất tình gì nữa". Thật sự, tôi cũng không có ý định hát để nổi tiếng vì mình nổi quá nổi bồng bềnh rồi. Tuy nhiên, cái chính là tôi muốn gặp gỡ các bạn trẻ vì chắc chắn rằng mình sẽ trẻ lại. Tôi hy vọng làm cho mọi người vui và trẻ lại chứ cũng không nghĩ rằng mình phải bắt chước Hòa Minzy vì làm sao mà tôi thổn thức được", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Khi được hỏi bản thân gặp khó khăn gì khi hát nhạc của Hòa Minzy, NSND Thanh Hoa thẳng thắn: "Đến bây giờ, tôi nghĩ mình không thể giống Hòa Minzy được đâu cho nên tôi chỉ là Thanh Hoa hát nhạc tình thôi. Chứ không phải Thanh Hoa trở thành Hòa Minzy để hát nhạc tình, cho nên có thể khiến cho các bạn trẻ nghe bị hụt hẫng vì nghe Hòa Minzy hát quen rồi. Còn bây giờ, tôi nói mình thất tình thì chắc buồn cười lắm". NSND Thanh Hoa hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và gia đình. Ảnh: Internet NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 ở Hà Nội. Bà bén duyên với ca hát từ năm 9 tuổi khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Sau khi tốt nghiệp trung cấp trường m nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội) năm 1970, NSND Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng. NSND Thanh Hoa còn được mệnh danh là "Người đàn bà hát" hay "Người đàn bà có giọng hát chiến thắng thời gian". Ở độ tuổi 70, NSND Thanh Hoa có cuộc sống viên mãn với người chồng kém 6 tuổi, bà cũng là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA).

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