Thông tin mới nhất diễn viên Thương Tín đi hát mưu sinh, có cát - sê riêng nghệ sĩ tự giữ

Mới đây nhất, hình ảnh nam diễn viên Thương Tín lang thang trên đường phố với ngoại hình gầy gò khiến khán giả không khỏi xót xa.

Nối tiếp chuỗi hình ảnh được ghi lại, nam diễn viên bị bắt gặp đang biểu diễn tại một đám cưới ở Hà Tiên - Kiên Giang. Thông tin trên cũng được đính chính bởi nhạc sĩ Tô Hiếu, anh cho hay chính mình là người làm cầu nối để giới thiệu Thương Tín có thêm show diễn, kiếm thêm tiền trang trải. Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ. Ảnh: Internet Nhạc sĩ này cũng tiết lộ việc nam ca sĩ có cát - sê do nam nghệ sĩ tự giữ, anh chỉ là người giới thiệu show và không muốn có những vấn đề liên quan đến tiền bạc, tránh các hiểu lầm đáng tiếc. "Tôi đứng ra nhận show diễn cho anh Thương Tín, tuy nhiên về tiền cát-sê thì anh Thương Tín là người giữ bởi tôi không muốn dây dưa tiền bạc, phức tạp và thêm rắc rối, đôi khi còn bị hiểu lầm". Ngoài ra, nhạc sĩ này cũng thông tin vui về việc nam diễn viên thời gian gần đây cũng có thêm nhiều show cải thiện cuộc sống phần nào.

Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đang hát cho một đám cưới trên cũng được nhận xét là ‘có da có thịt’ hơn so với khoảnh khắc netizen bắt gặp trước đó. Nam diễn viên Thương Tín hát tại đám cưới. Ảnh: Internet Được biết để đến điểm diễn, nhạc sĩ Tô Hiếu và nghệ sĩ Thương Tín di chuyển bằng xe giường nằm nhằm đảm bảo sức khỏe, họ thường có mặt trước một ngày để hồi phục sức khỏe. Khi có vài khoản tiền đi show, nam diễn viên phim Biệt động Sài Gòn hiện thường xuyên mong muốn đi làm từ thiện, thậm chí trích hết khoản tiền có được để đóng góp.

Vào khoảng tháng 02/2021, Vbiz nhận tin nam nghệ sĩ không may bị đột quỵ, sức khỏe của anh khá yếu được báo tin ‘đột quỵ não lần 2, viêm phổi, suy kiệt’. Thời gian về sau, “diễn viên ăn ảnh nhất màn ảnh Việt Nam" chỉ có thu nhập ít ỏi từ nghề diễn, anh phải vay nợ, nhờ bạn bè giúp đỡ, thậm chí mong mỏi tìm kiếm việc ca hát để mưu sinh, được biết, cuộc sống khá khó khăn với người vợ trẻ kém 32 tuổi cùng một cô con gái nhỏ. Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên điện ảnh và sân khấu gạo cội, từng đóng gần 200 bộ phim. Anh tỏa sáng trong thập niên 1980, 1990 với các vai diễn trong kịch Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Tania và phim Ván bài lật ngửa, SBC (vai tướng cướp Bạch Hải Đường), Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng...

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