Thương Tín bất ngờ xuất hiện trên phố, dáng vẻ mệt mỏi, bước đi không vững nhưng cách ăn mặc lại khiến dân tình bàn tán xôn xao?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Thương Tín đi trên phố khiến dân tình chú ý.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Thương Tín trên phố khiến dân tình chú ý. Trong clip, nam tài tử di chuyển trên phố với dáng vẻ có phần mệt mỏi. Tay ông còn cầm chai nước đang uống dỡ, bước đi nặng nề, không vững. Đáng chú ý, Thương Tín ăn mặc khá chỉn chu với áo vest, giày tây khiến nhiều người tò mò, tự hỏi liệu ông đã đi đâu. Thương Tín được bắt gặp trên phố - Ảnh: Cắt từ clip Hiện, chưa rõ thực hư thế nào, đoạn clip này được quay ở đâu và từ bao giờ nhưng sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chỉ trích về lùm xùm vừa qua, nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối cho nam diễn viên từng có một thời huy hoàng nhưng tuổi xế chiều lại không được suôn sẻ.

Ông bước đi có phần mệt mỏi - Ảnh:Cắt từ clip Mới đâY, theo thông tin từ VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay, nghệ sĩ Thương Tín đã được anh "cưu mang" và giúp đỡ suốt hai tháng vừa qua. Kể từ ngày dọn về nhà nhạc sĩ Tô Hiếu, diễn viên Thương Tín sống vui vẻ, khỏe mạnh. Sau hơn 2 tháng ăn ngủ điều độ, Thương Tín tăng cân, đầy đặn hơn. Nhà nhạc sĩ Tô Hiếu vốn nhận nuôi 3 người đàn ông cùng trang lứa với diễn viên gạo cội nên 4 người thân thiết rất nhanh. Anh chuẩn bị phòng riêng cho cả bốn nhưng họ nhất quyết ở chung với nhau.

Nghệ sĩ Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ suốt hai tháng vừa qua - Ảnh: FBNV Thời gian qua, Tô Hiếu giấu kín chuyện Thương Tín ở nhà mình. Anh muốn ông được yên ổn, tránh có người tìm đến quấy rầy. Suốt thời gian này, hầu như chỉ có Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đến nhà thăm bố. Nhạc sĩ khuyên ông không nên gặp người lạ hay đọc thông tin trên mạng. Ngoài ra, theo Tô Hiếu, Thương Tín có dấu hiệu bị lẫn. Anh kể: "Anh ấy thỉnh thoảng quên này quên nọ. Có những chuyện anh vừa nói xong, sau đó nói lại 2 - 3 lần".

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