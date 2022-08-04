Đàn chị tiết lộ Thương Tín ốm đi không nổi, tiều tụy hơn lời đồn, nói rõ 'sự thật' về số tiền quyên góp có liên quan đến Trịnh Kim Chi

Hậu trường 04/08/2022 15:51

Mới đây, NSND Kim Cương đã kể về chuyện Thương Tín tới nhà nhờ giúp đỡ cách đây khoảng 1 tháng cũng như nói rõ sự việc có liên quan đến số tiền quyên góp khi nam tài tử nhập viện có liên quan đến Trịnh Kim Chi.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh về nghệ sĩ Thương Tín. Nam tài tử gầy gò, hốc hác, sức khỏe tụt dốc. Tuy nhiên, mới đây, NSND Kim Cương, Trưởng đoàn kịch nói Kim Cương - nơi Thương Tín từng là "ngôi sao" đã lên tiếng cho biết, thực tế, ngoài đời nam diễn viên còn tiều tụy hơn rất nhiều.

Cụ thể,  chia sẻ với Tiền Phong, NSND Kim Cương cho biết khoảng tháng trước Thương Tín có chủ động đến gặp bà, nam nghệ sĩ tiều tụy, ốm yếu đi không nổi. Có thể cũng vì vậy mà bà vẫn còn áy náy, phải giúp Thương Tín.

Đàn chị tiết lộ Thương Tín ốm đi không nổi, tiều tụy hơn lời đồn, nói rõ 'sự thật' về số tiền quyên góp có liên quan đến Trịnh Kim Chi - Ảnh 1
Diễn viên Thương Tín - Ảnh:  Internet

"Tháng trước, chắc cậu ấy quẫn quá, nên kêu ở cửa nhà tôi: Chị Hai cứu em, em đang bị COVID. Nói thế thì ai dám mở cửa cho vô, phải không? Thành ra tôi cho người mang tiền ra. Tết tôi phát tiền cho anh em nghệ sỹ kêu hoài không ra Thương Tín. Hỏi bè bạn thì họ nói Thương Tín về quê hay đâu đó. Nhưng sau đó khoảng một tháng trước thì Thương Tín tới kêu cửa nhà tôi. Nói thật là tôi không gặp Thương Tín, nhưng tôi đưa bao thơ 6 triệu đồng cho người làm ra đưa cho Thương Tín. Khi người làm vô thì nói nhìn không ra anh Tín, xanh xao, ốm mà đi không nổi" -  NSND Kim Cương kể thêm.

Nhớ lại thời kỳ vàng son khi Thương Tín còn hoạt động ở đoàn kịch nói Kim Cương, NSND Kim Cương nhận định anh là một người có tài, là một trong những kép hiếm đóng chung rất "ăn dơ" với bà. Không chỉ kịch nói, bên điện ảnh, nam nghệ sĩ cũng xuất sắc. Nếu nói nghệ sỹ nào có tài, thì Thương Tín nằm trong danh sách ấy.

Đàn chị tiết lộ Thương Tín ốm đi không nổi, tiều tụy hơn lời đồn, nói rõ 'sự thật' về số tiền quyên góp có liên quan đến Trịnh Kim Chi - Ảnh 2
NSND Kim Cương - Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc không liên lạc được với Thương Tín, nghệ sĩ Kim Cương tâm sự: "Tôi sợ cậu ấy chết. Nếu mệnh hệ gì tôi muốn lo cho cậu ấy, nhưng biết đâu mà tìm? Chừng nào cậu ấy cần thiết lắm về tiền bạc mới kêu tôi. Tôi đã kiếm Thương Tín rất nhiều rồi".

Đáng chú ý, NSND Kim Cương cũng tiết lộ về số tiền giúp đỡ Thương Tín khi anh nhập viện. Cụ thể, bà cho hay: "Tôi đi vận động nhưng tôi không đứng tên mà đưa cho nghệ sỹ khác làm, khoảng 1 trăm triệu. Còn ngày đầu tiên khi nghe tin Tín nhập viện tôi vô, giúp Tín 10 triệu, bấy nhiêu thôi. Đó là tiền của tôi. Rồi sau đó mới vận động bạn bè giúp đỡ Tín. Tôi không muốn đứng ra nên đưa cho Chi (NSƯT Trịnh Kim Chi). Lần nào họp bàn chuyện mua bảo hiểm cho con, Chi cũng đều hỏi ý kiến của tôi".

Đàn chị tiết lộ Thương Tín ốm đi không nổi, tiều tụy hơn lời đồn, nói rõ 'sự thật' về số tiền quyên góp có liên quan đến Trịnh Kim Chi - Ảnh 3
Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng tâm sự bản thân giúp đỡ Thương Tín "như phận sự", xuất phát từ tấm lòng của một người chị chung đoàn kịch ngày trước, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. 

Được biết, vào tháng 2/2021, trên mạng rộ tin nam diễn viên Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Một số nghệ sĩ như MC Phan Anh, Trịnh Kim Chi... đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ số tiền cho hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên. Tuy nhiên, sau khi bình phục, Thương Tín lại quay sang tố đàn em nhập nhằng chuyện tiền nong, không rõ ràng trong việc quyên góp, nhấn mạnh rằng đây không phải chủ ý của ông mà do Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi. 

Trước lời tố này, Trịnh Kim Chi đã thể hiện sự thất vọng với nam diễn viên, đồng thời sao kê toàn bộ tiền quyên góp và trao trả lại khoản tiền đóng bảo hiểm cho con gái Thương Tín trước đó từng thỏa thuận. 

Rất may là sau đó, ông đã chủ động xin lỗi và làm lành với diễn viên Trịnh Kim Chi nên mọi chuyện đã dịu lại.

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Từ khóa:   thương tín NS Trịnh Kim Chi Thương Tín - Trịnh Kim Chi

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