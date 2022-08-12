Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích

Hậu trường 12/08/2022 09:53

Thương Tín đến nhà nhạc sĩ Tô Hiếu xin ở nhờ, tình cảnh hiện tại của tài tử một thời khiến nhiều người chạnh lòng.

Sau thời gian về quê an dưỡng, điều trị bệnh, Thương Tín đã quay lại TP.HCM. Sự xuất hiện của tài tử Biệt động Sài Gòn thời gian qua khiến công chúng ngỡ ngàng, ngoại hình gầy rộc, đen nhẻm của Thương Tín gây xôn xao.

Có thể thấy, sức khỏe nam diễn viên xuống cấp trầm trọng, nhiều khán giả và đồng nghiệp liên tục hỏi thăm tình hình của Thương Tín. Một số người còn nghi vấn tài tử này có liên quan đến chất kích thích nên ngoại hình mới tiều tụy đến thế. 

Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích - Ảnh 1
Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích - Ảnh 2
Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích - Ảnh 3
Thời gian qua, Thương Tín lộ diện với vẻ ngoài khó nhận ra. Ảnh: Internet

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu - người em thân thiết của Thương Tín đã lên tiếng nói rõ tình trạng sức khỏe của Thương Tín. Theo đó, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết vì không quen với cuộc sống ở Phan Rang nên Thương Tín quay lại TP.HCM: "Thương Tín của hiện tại gầy gò, xanh xao lắm. Anh ấy xin ở lại nhà tôi và tôi đã đồng ý. Hiện giờ, Thương Tín đang ở nhà tôi".

Tô Hiếu cũng phủ nhận chuyện đàn anh dùng chất kích thích: "Thương Tín tiền ăn, thuốc men còn không có huống gì sử dụng chất kích thích". Nam nhạc sĩ này cũng tiết lộ tài tử Biệt động Sài Gòn chỉ xài chiếc điện thoại Nokia cũ, trị giá gần 200 nghìn đồng nên không thể đem bán. 

Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích - Ảnh 4
Nhạc sĩ Tô Hiếu - người em thân thiết của Thương Tín phủ nhận chuyện nam tài tử sử dụng chất kích thích như tin đồn Ảnh: Internet

Vì sức khỏe khá yếu nên hiện tại Thương Tín không làm việc gì. Về cuộc sống sau này, nhạc sĩ Tô Hiếu nói rằng anh có thể chăm lo cuộc sống gồm cơm ăn, chỗ ở cho Thương Tín nhưng không thể "bao" luôn tiền xài. Vì vậy, nhạc sĩ Tô Hiếu đang có kế hoạch tổ chức những đêm nhạc để Thương Tín hát vì "ông ấy hát rất hay", Tô Hiếu nói.

Ít ngày trước, NSND Kim Cương lên tiếng cho biết Thương Tín của hiện tại rất tiều tụy, người không khác gì "bộ xương".

"Tiều tụy lắm. Tháng trước, chắc cậu ấy quẫn quá, nên kêu ở cửa nhà tôi: Chị Hai cứu em, em đang bị Covid-19. Nói thế thì ai dám mở cửa cho vô, phải không? Thành ra tôi cho người mang tiền ra.

Mấy em nói, Tín yếu lắm rồi, ốm hơn mọi lần nhiều, tiều tụy, gầy sọp, đen, không còn răng nữa, đi không nổi, nghiêng ngả"NSND Kim Cương chia sẻ trên Dân Trí.

Nữ nghệ sĩ nhận định, so với những hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội thì bên ngoài Thương Tín còn thê thảm hơn.

Đàn em tiết lộ tình cảnh hiện tại đầy éo le của Thương Tín, nói rõ tin đồn tài tử dùng chất kích thích - Ảnh 5
Tài tử nức tiếng một thời. Ảnh: Internet

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956) tại Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh, anh đã thủ vai gần 200 bộ phim. Anh là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa anh đóng trong một năm.

Nếu như thời trẻ, Thương Tín là tài tử Việt kiếm cát-sê bằng vàng thì ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nam diễn viên lại lao đao khổ sở và vướng nhiều ồn ào. Sau lùm xùm tiền nong với NSƯT Trịnh Kim Chi và một số đồng nghiệp khác, Thương Tín về quê ở ẩn, bỏ cả công việc giao hàng.

Khi đó, ông cho biết cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, được sự quan tâm của hàng xóm và được ở cạnh con gái. Nếu được mời đóng phim, nam diễn viên sẽ lên TP.HCM. Nửa năm gần đây, Thương Tín cũng không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.

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Từ khóa:   Thương Tín nhạc sĩ Tô Hiếu Thương Tín bị bệnh

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